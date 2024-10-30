Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lovepink Lakukan Pendampingan Pada Pasien Kanker Payudara Agar Tak Termakan Hoaks

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |20:17 WIB
Lovepink Lakukan Pendampingan Pada Pasien Kanker Payudara Agar Tak Termakan Hoaks
A
A
A

Kanker payudara menjadi momok menakutkan, khususnya bagi kaum hawa. Padahal penyakit ini dapat dicegah dengan mengetahui sejak dini dan dilakukan pengobatan yang tepat.

Sayang, kurang pedulinya untuk melakukan deteksi sejak dini membuat kasus ini menjadi salah satu penyumbang kematian terbanyak di Indonesia.

Menyadari hal tersebut, komunitas warriors dan survivors kanker payudara 'Lovepink' terus menggalakkan dan mengajak wanita untuk melakukan pentingnya deteksi dini. 

Bersama Park Hyatt, Lovepink pun mengadakan talkshow untuk mengingatkan pentingnya SADARI (periksa payudara sendiri) dan SADANIS (perisa payudara secara klinis) serta deteksi dini melalui mamografi yakni proses pemeriksaan payudara menggunakan sinar-X berenergi rendah.

Fertina Tarasari sebagai seorang survivor dari Lovepink berbagi pengalamannya saat terdeteksi mengidap kanker payudara. Sebelumnya, dia selalu rutin melakukan pap smear, metode pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi kanker pada leher rahim (serviks) pada wanita. Tapi, tidak pernah melakukan mamografi, sehingga dia tak menyangka jika divonis mengidap penyakit kanker payudara.

Lovepink Lakukan Pendampingan Pada Pasien Kanker Payudara Agar Tak Termakan Hoaks
Kini bersama Lovepink, Sari ingin terus menggandeng para perempuan Indonesia untuk mewujudkan visi  mengurangi angka pasien kanker payudara stadium lanjut di 2030.

Sari menjelaskan bahwa selama ini yang dilakukan Lovepink bukan hanya memberikan edukasi, melainkan melakukan pendampingan kepada para pasien kanker. Bahkan, Lovepink juga memberikan dukungan kepada keluarga pasien yang mendampingi pasien selama proses penyembuhan.

Telusuri berita women lainnya
