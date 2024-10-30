Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Park Hyatt dan Love Pink Gaungkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Payudara Sejak Dini

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |19:36 WIB
A
A
A

Park Hyatt Jakarta bersama Love Pink mengadakan talkshow untuk meningkatkan kesadaran pentingnya deteksi dini kanker payudara. Aktivitas ini juga memperingati bulan kesadaran kanker payudara yang jatuh di Oktober ini.

Salah satu faktor tingginya angka kematian pada kanker payudara adalah kurangnya kepedulian untuk melakukan deteksi dini. Padahal, pengobatan bisa dilakukannya sejak lama jika sudah mengetahui sejak awal.

Amih Nuraini, Director of Human Resource of Park Hyatt Jakarta, menyebut bahwa talkshow ini bentuk komitmen Park Hyatt agar karyawannya bisa memiliki kesadaran penuh akan pentingnya kesehatan. Menghadirkan komunitas Love Pink yang berisi para survivor kanker payudara serta dokter spesialis, diharapkan menumbuhkan kesadaran pentingnya kanker payudara.

"Peran kita bagaimana caranya untuk peduli, bukan hanya untuk orang yang sudah sakit tapi juga yang masih sehat. Kegiatan hari ini dalah satu peran kita bagaimana menjadi jembatan untuk kolega mendapat ilmu dari organisasi dan spesialis di bidangnya. Teman-teman yang sehat paling tidak jadi tau cara menghindari dan kalau terjadi, bisa tau cara mengatasinya," ujar Amih Nuraini  di Park Hyatt Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Park Hyatt sebagai inklusif company yang melibatkan laki-laki dan perempuan untuk sama-sama bisa berkarier juga punya goal untuk memajukan perempuan. 

