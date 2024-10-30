Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tradisi Perayaan Halloween di Seluruh Dunia, Mau Coba?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |09:27 WIB
5 Tradisi Perayaan Halloween di Seluruh Dunia, Mau Coba?
Halloween. (Foto: History)
Perayaan Halloween sudah di depan mata. Peringatan yang dirayakan setiap akhir bulan Oktober ini begitu dinanti-nantikan banyak orang khususnya di negera Barat.

Halloween sendiri merupakan momen yang biasanya dirayakan dengan festival kostum, permen, kisah seram, dan dekorasi hantu, yang dinikmati di banyak bagian dunia. Setiap negara pun memiliki tradisi unik untuk merayakan Halloween.

Meski di Indonesia Halloween tak dirayakan besar-besaran, tak ada salahnya untuk mengetahui tradisi unik apa saja saat Halloween di sejumlah negara. Penasaran, ada apa saja? Berikut informasinya melansir English First, Selasa (29/10/2024).

1. Skotlandia dan Irlandia

Pertama ada di Skotlandia dan Irlandia. Pada tanggal 31 Oktober, sebuah festival bernama Samhain akan digelar di negara ini. Awalnya, festival ini digunakan untuk merayakan Tahun Baru Celtic. Festival ini meliputi api unggun, permainan, makanan tradisional, dan ramalan yang masih menjadi bagian dari perayaan Halloween hingga saat ini.

2. Amerika Serikat

Halloween dibawa ke AS oleh imigran Irlandia pada abad ke-19 dan dengan cepat menjadi acara untuk merayakan dan menyelenggarakan pesta. Di AS pun, terdapat tradisi mengetuk pintu-pintu rumah dan pemilik akan memberikan permen atau coklat.

Halloween

Tradisi tersebut meliputi anak-anak yang mengetuk pintu ke pintu untuk meminta 'trick or treat' dan lentera labu berukir. Anak-anak biasanya datang mengenakan kostum sembari mengetuk pintu-pintu pemukiman ini.

3. Italia

Italia juga memiliki tradisi perayaan Halloween yang unik. Di Italia, tradisi Katolik dan Halloween saling terkait dalam perayaan Ognissanti. Antara malam tanggal 31 dan 1 November, sebuah pesta diadakan untuk mengenang dan menghormati para Orang Suci.

 

