HOME WOMEN HEALTH

5 Pejabat Indonesia yang Memilih Berobat ke Luar Negeri

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |11:57 WIB
5 Pejabat Indonesia yang Memilih Berobat ke Luar Negeri
SBY. (Foto: Okezone)
Deretan pejabat Indonesia berikut ini memilih berobat ke luar negeri. Alasannya mungkin bisa beragam. Salah satunya yakni karena pertimbangan fasilitas medisnya yang lebih memadai. 

Berobat di luar negeri juga menjadi pilihan beberapa pejabat di Indonesia mengingat ada beberapa kondisi yang memungkinkan mereka tidak bisa hanya melakukan pengobatan di Tanah Air. 

Meski begitu, hal ini sempat menjadi pro kontra. Pasalnya, beberapa waktu lalu Jokowi sempat menyoroti kerugian negara mencapai Rp180 triliun karena Warga Negara Indonesia (WNI) yang lebih memilih berobat ke luar negeri.

Nah, berikut beberapa pejabat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri, melansir dari berbagai sumber. 

1. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Presiden ke-6 RI ini diketahui memilih terbang ke Amerika Serikat untuk  melakukan pengobatan kanker prostat yang dideritanya pada November 2021 lalu. 

SBY memilih berobat ke Mayo Clinic di Minneapolis, di mana di sana terkenal sebagai pusat perawatan kanker.

SBY, Foto: IG Any Yudhoyono

Meski kanker prostat yang diidap SBY masih masih dalam tahap stadium awal, namun sempat menjalani pengobatan di sana selama sekitar 1,5 bulan ditemani keluarga.

2.Jusuf Kalla 

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini ternyata juga sempat mengalami pengobatan beberapa kali di Amerika Serikat. 

Bahkan, ia memilih berobat di tempat yang sama dengan SBY, yakni Mayo Clinic. Selain melakukan pengobatan, Jusuf Kalla kerap mengecek kesehatannya di sana saat ada agenda ke AS.

JUsuf Kalla.

Misalnya, pada Agustus 2014. Usai jadi cawapres terpilih, JK diketahui sempat melakukan check up ke AS 

JK juga pernah mampir ke Mayo Clinic di tengah-tengah kunjungannya ke New York untuk menghadiri KTT Pembangunan Berkelanjutan di Markas PBB tahun 2015 lalu.

3.Megawati Soekarnoputri

Saat masih menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 2001 silam, Megawati sempat berobat ke Singapura. Saat itu, ia diketahui menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Mount Elizabeth Singapura. 

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Enam belas tahun berselang, tepatnya pada tahun 2017, ibu dari Puan Maharani ini kembali ke Singapura untuk melakukan cek kesehatan.

 

Telusuri berita women lainnya
