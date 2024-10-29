Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ada Kafe Hello Kitty di Vancouver, Laris Manis hingga Sold Out

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |19:18 WIB
Ada Kafe Hello Kitty di Vancouver, Laris Manis hingga Sold Out
Ada Kafe Hello Kitty di Vancouver, Laris Manis hingga Sold Out (Foto: SCMP)
Kafe Hello Kitty yang terletak di pusat kota Vancouver, Kanada, menjadi tujuan favorit bagi penggemar kucing kartun ini sejak dibuka pada bulan Mei. Meski baru buka pada tengah hari, antrean kecil sering terlihat di luar kafe, menandakan tingginya minat pengunjung.

Melansir dari scmp, Selasa (29/10/2024), kafe ini terletak di lantai dasar sebuah gedung dua lantai yang didominasi warna pink. Di sini, pelanggan dapat memesan berbagai minuman, kue, es krim, serta dapat membeli merchandise. Namun, pemilik kafe, Ken Lam Cheuk-hang, mengakui bahwa stok barang sering cepat habis.

“Maaf, stok habis. Semuanya cepat sekali terjual,” ujarnya. Topi baseball, mug, termos, dan gantungan kunci adalah beberapa barang yang laris manis, sementara tas tangan, kaos, dan payung masih tersedia.

Salah satu merchandise berbentuk Hello Kitty
Salah satu merchandise berbentuk Hello Kitty (Foto: Lucy Nicholson/Reuters)

Di lantai atas, terdapat area duduk dengan sudut berbentuk kepala Hello Kitty yang menjadi spot favorit untuk berfoto. Staf kafe dengan senang hati membantu pengunjung mengambil foto, menciptakan momen yang tak terlupakan.

Ken Lam ingin menciptakan suasana di mana orang bisa bertemu dan berbincang, terutama setelah pandemi yang membatasi interaksi sosial.

Menu di kafe ini juga tak kalah menarik. Di antaranya adalah es teh susu dengan rasa melati, kue mangga dan kelapa, serta sponge cake vanila berbentuk kepala Hello Kitty. Es krim lembut dengan wafel taiyaki berbentuk Hello Kitty dan kue ulang tahun berbentuk kotak yang dihiasi krim segar dengan taburan warna-warni menjadi salah satu pilihan menu yang paling populer.

Antusiasme pengunjung sangat terlihat pada hari pembukaan, di mana antrean sepanjang lebih dari 600 orang hingga beberapa blok. Dua penggemar Hello Kitty, Niki Chung dan Kitty Jones, bahkan rela antre sejak malam sebelumnya untuk menjadi yang pertama masuk.

“Kami nongkrong sepanjang malam. Kami bergantian tidur, tapi tentu saja saya terlalu bersemangat untuk tidur!” kata Chung.

 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
