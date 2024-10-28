Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Serba Hitam, Begini Penampilan Paula Verhoeven Hadiri Sidang Mediasi dengan Baim Wong

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |14:34 WIB
Serba Hitam, Begini Penampilan Paula Verhoeven Hadiri Sidang Mediasi dengan Baim Wong
Paula Verhoeven. (Foto: Ravie Wardani)
A
A
A

Paula Verhoeven saat hadir di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan untuk mengikuti mediasi lanjutan bersama Baim Wong pada Senin 28 Oktober 2024. Paula datang dengan pakaian serba hitan.

Pantauan di lokasi, Baim yang tiba lebih dulu di PA Jaksel tak banyak berkomentar soal agenda persidangan hari ini. Satu jam kemudian, Paula datang bersama tim kuasa hukumnya, Alvon Kurnia Palma

Paula yang mengenakan busana serba hitam tiba di pengadilan bersama kuasa hukumnya pada pukul 13.30 WIB. Tak banyak kata yang terucap dari mulutnya ketika ditanya awak media sidang hari ini.

"Aduh," tutur Paula sambil berjalan ke ruang sidang di tengah kerumunan wartawan.

Sementara itu, Baim hanya meminta doa agar sidang perceraiannya dengan sang istri berjalan lancar.

"Mau ke mobil dulu, doain aja," kata Baim Wong singkat.

Baim Wong juga memilih untuk menyerahkan tuduhan perselingkuhan Paula ke pengadilan. Hingga kini, Baim juga belum menjelaskan bukti dari tudingan tersebut ke hadapan publik.

"Pengadilan aja," ucap Baim.

Seperti diketahui, Baim Wong mendaftarkan permohonan talak cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara e-court, pada Senin, 7 Oktober 2024 untuk mengakhiri pernikahannya dengan Paula Verhoeven.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181139//sabrina-o47T_large.jpg
Potret Sabrina Alatas, Chef yang Dikaitkan dengan Perceraian Hamish dan Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/612/3180453//acha-uW3A_large.jpg
Pergulatan Batin Acha sebagai Wanita dan Ibu, Sebelum Hakim Jatuhkan Palu Sidang Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180340//deddy_corbuzier-m5Ql_large.jpg
3 Momen Romantis Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sebelum Putuskan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180103//sabrina-VgTe_large.jpg
Deddy Corbuzier: Sabrina Istri yang Sempurna, Namun Hidup Memberikan Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180096//deddy_corbuzier-cKNi_large.jpg
Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sepakat Bercerai, Bukan Karena Orang Ketiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180091//deddy_corbuzier-paqu_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Gugat Cerai Deddy Corbuzier, Didaftarkan 16 Oktober
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement