Serba Hitam, Begini Penampilan Paula Verhoeven Hadiri Sidang Mediasi dengan Baim Wong

Paula Verhoeven saat hadir di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan untuk mengikuti mediasi lanjutan bersama Baim Wong pada Senin 28 Oktober 2024. Paula datang dengan pakaian serba hitan.

Pantauan di lokasi, Baim yang tiba lebih dulu di PA Jaksel tak banyak berkomentar soal agenda persidangan hari ini. Satu jam kemudian, Paula datang bersama tim kuasa hukumnya, Alvon Kurnia Palma

Paula yang mengenakan busana serba hitam tiba di pengadilan bersama kuasa hukumnya pada pukul 13.30 WIB. Tak banyak kata yang terucap dari mulutnya ketika ditanya awak media sidang hari ini.

"Aduh," tutur Paula sambil berjalan ke ruang sidang di tengah kerumunan wartawan.

Sementara itu, Baim hanya meminta doa agar sidang perceraiannya dengan sang istri berjalan lancar.

"Mau ke mobil dulu, doain aja," kata Baim Wong singkat.

Baim Wong juga memilih untuk menyerahkan tuduhan perselingkuhan Paula ke pengadilan. Hingga kini, Baim juga belum menjelaskan bukti dari tudingan tersebut ke hadapan publik.

"Pengadilan aja," ucap Baim.

Seperti diketahui, Baim Wong mendaftarkan permohonan talak cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara e-court, pada Senin, 7 Oktober 2024 untuk mengakhiri pernikahannya dengan Paula Verhoeven.