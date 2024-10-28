Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Gaya Pacaran Abidzar Al Ghifari dengan Sang Kekasih, Rangkul Mesra hingga Berenang Bareng

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |13:39 WIB
5 Gaya Pacaran Abidzar Al Ghifari dengan Sang Kekasih, Rangkul Mesra hingga Berenang Bareng
5 Gaya Pacaran Abidzar Al Ghifari dengan Sang Kekasih, Rangkul Mesra hingga Berenang Bareng (Foto: Instagram)
A
A
A

Nama Abidzar Al Ghifari baru-baru ini sempat menjadi perbincangan hangat. Hal ini lantaran 
sebuah foto tak senonoh yang diduga dirinya viral di media sosial X.

Sontak segala hal tentangnya jadi sorotan, termasuk gaya pacaran Abidzar Al Ghifari dengan sang kekasih. 

Seperti diketahui, sebelum ramai digosipkan dekat dengan artis Sintya Marisca, ia pernah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan sosok perempuan bernama Nadia Rasya.

Berikut beberapa potret gaya pacaran Abidzar Al Ghifari dengan sang kekasih, melansir dari akun Instagram @nadiabistory. 

1. Rangkul mesra 

5 Gaya Pacaran Abidzar Al Ghifari dengan Sang Kekasih, Rangkul Mesra hingga Berenang Bareng
5 Gaya Pacaran Abidzar Al Ghifari dengan Sang Kekasih, Rangkul Mesra hingga Berenang Bareng

Pada 2020 lalu, Abidzar sempat go public terkait hubungan asmaranya dengan sosok perempuan bernama Nadia Rasya. Salah satunya potret gemas Abidzar berikut ini saat merangkul mesra sang kekasih. 


2. Berenang bareng

5 Gaya Pacaran Abidzar Al Ghifari dengan Sang Kekasih, Rangkul Mesra hingga Berenang Bareng
5 Gaya Pacaran Abidzar Al Ghifari dengan Sang Kekasih, Rangkul Mesra hingga Berenang Bareng

Saat menginjak usia 19 tahun, Abidzar juga semakin berani mengumbar kemesraannya dengan sang kekasih di depan publik. Salah satunya, momen saat keduanya sedang berenang bersama. 


3. Kasih surprise ulang tahun

5 Gaya Pacaran Abidzar Al Ghifari dengan Sang Kekasih, Rangkul Mesra hingga Berenang Bareng
5 Gaya Pacaran Abidzar Al Ghifari dengan Sang Kekasih, Rangkul Mesra hingga Berenang Bareng

Meski sama-sama masih berusia belia, namun sikap Abidzar kepada Nadia Rasya ternyata sangat romantis. Ia bahkan sempat memberikan kejutan manis di momen ulang tahun sang kekasih. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement