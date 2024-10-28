5 Gaya Pacaran Abidzar Al Ghifari dengan Sang Kekasih, Rangkul Mesra hingga Berenang Bareng

Nama Abidzar Al Ghifari baru-baru ini sempat menjadi perbincangan hangat. Hal ini lantaran

sebuah foto tak senonoh yang diduga dirinya viral di media sosial X.

Sontak segala hal tentangnya jadi sorotan, termasuk gaya pacaran Abidzar Al Ghifari dengan sang kekasih.

Seperti diketahui, sebelum ramai digosipkan dekat dengan artis Sintya Marisca, ia pernah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan sosok perempuan bernama Nadia Rasya.

Berikut beberapa potret gaya pacaran Abidzar Al Ghifari dengan sang kekasih, melansir dari akun Instagram @nadiabistory.

1. Rangkul mesra

5 Gaya Pacaran Abidzar Al Ghifari dengan Sang Kekasih, Rangkul Mesra hingga Berenang Bareng

Pada 2020 lalu, Abidzar sempat go public terkait hubungan asmaranya dengan sosok perempuan bernama Nadia Rasya. Salah satunya potret gemas Abidzar berikut ini saat merangkul mesra sang kekasih.



2. Berenang bareng

5 Gaya Pacaran Abidzar Al Ghifari dengan Sang Kekasih, Rangkul Mesra hingga Berenang Bareng

Saat menginjak usia 19 tahun, Abidzar juga semakin berani mengumbar kemesraannya dengan sang kekasih di depan publik. Salah satunya, momen saat keduanya sedang berenang bersama.



3. Kasih surprise ulang tahun

5 Gaya Pacaran Abidzar Al Ghifari dengan Sang Kekasih, Rangkul Mesra hingga Berenang Bareng

Meski sama-sama masih berusia belia, namun sikap Abidzar kepada Nadia Rasya ternyata sangat romantis. Ia bahkan sempat memberikan kejutan manis di momen ulang tahun sang kekasih.