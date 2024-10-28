5 Potret Nyengir Mees Hilgers, Bintang Timnas Indonesia yang Sedang Bersinar di Lapangan

Bintang Timnas Indonesia Mees Hilgers belakangan menjadi sorotan. Hal ini lantaran ia tampil ‘bersinar’ di laga FC Twente vs Heracles dalam lanjutan Liga Belanda 2024-2025.

Hal ini lantas membuat Mees Hilgers menorehkan statistik apik. Dalam laga tersebut, Hilgers sendiri sukses mencetak 1 gol yang membawa klubnya menang telak 5-0 atas Heracles.

Potret ‘nyengir’ Meee Hilgers selama di lapangan hijau pun sukses menjadi sorotan. Berikut beberapa di antaranya, melansir dari berbagai sumber.

1.Dijuluki sebagai ‘El nyengir’

Ekspresi ‘nyengir’ Hilgers tampak sangat mewakili kebahagiaan The Tukkers -julukan FC Twente yang menang telak 5-0 saat menjamu Heracles di De Grolsch Veste pada Minggu 27 Oktober 2024 malam WIB. Tak heran, Hilgers belakangan dijuluki sebagai ‘El Nyengir’.

Mees Hilgers. (Foto: FC Twente)

2.Nyengir usai nyumbang satu gol

Dalam laga tersebut, Hilgers sendiri menyumbang satu gol, tepatnya pada gol ketiga FC Twente.

Bek Timnas Indonesia itu mencetak gol lewat sundulannya setelah memanfaatkan umpan dari situasi sepak pojok pada menit ke-59.

Namun sayangnya, Hilgers tidak bermain penuh karena ditarik keluar pada menit 62, digantikan Gustaf Lagerbielke.

3.Raih statistik apik

Kendati demikian, Hilgers mengemas statistik yang apik di laga tersebut. Berdasarkan data dari Fotmob, bek berusia 23 tahun itu mendapat rating 8,1. Rating yang cukup tinggi bagi seorang bek tengah.

Hilgers bermain solid dalam menjaga pertahanan The Tukkers. Tercatat, dia melakukan tiga clearance, dua intersep, dan empat kali memenangkan duel.

Hilgers sangat apik dalam memenangi duel baik udara maupun bukan. Statistiknya di dua duel itu sebesar 67 persen. Hal ini menandakan kalau Hilgers tampil solid di lini pertahanan.