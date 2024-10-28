Potret Ganteng Kyran Djiwandono, Cucu Prabowo yang Disebut Mirip Harry Potter

Nama Kyran Djiwandono belakangan menjadi sorotan di jagat maya. Pasalnya, banyak yang dibuat salah fokus dengan paras tampannya saat menghadiri acara pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Dengan jas biru dan kacamata, wajah tampan

Kyran Djiwandono belakangan sukses menarik perhatian banyak netizen. Bahkan, banyak yang menyebutnya mirip Harry Potter.

Video dan foto-foto Kyran Djiwandono di momen pelantikan Presiden Prabowo Subianto beredar luas, bahkan mencapai jutaan tayangan di platform seperti TikTok.

Pujian dari warganet pun membanjiri media sosial, membuat Kyran Djiwandono menjadi perbincangan hangat di kalangan publik dan disebut sebagai Harry Potter Indonesia. Nah, berikut beberapa potretnya.

1. Cucu Prabowo Subianto

Kyran Djiwandono adalah putra dari Thomas Djiwandono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Thomas Djiwandono adalah keponakan Prabowo, karena ia adalah anak dari Miderawati, kakak Prabowo. Dengan demikian, Kyran adalah cucu Prabowo Subianto.

2. Masih remaja