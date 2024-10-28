Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesan Maia Estianty untuk Mayang Lucyana yang Kini Dianggap Lebih Positif Vibes

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |07:46 WIB
Pesan Maia Estianty untuk Mayang Lucyana yang Kini Dianggap Lebih Positif <i>Vibes</i>
Maia Estianty dan Mayang Lucyana. (Foto: IG Mayang)
A
A
A

Adik kandung almarhum Vanessa Angel, Mayang Lucyana kembali diundang ke podcast YouTube Maia Estianty. Sebelumnya, 2 tahun yang lalu Mayang Lucyana juga pernah jadi bintang tamu dalam podcast Maia Estianty, saat awal-awal kemunculannya di dunia entertainment dan banyak mendapat hujatan.

Kini keadaan sudah berbalik, Mayang Lucyana ramai mendapatkan pujian. Ia disebut-sebut lebih positif vibes dibandingkan saudara iparnya Fuji. Mayang Lucyana pun membagikan sebuah video interaksi antara dirinya dan Maia Estianty. Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya, Maia Estianty memberikan pesan dan kesan untuk Mayang.

"Mayang tetap semangat, tetap sekolah, tunjukan prestasi, jangan pernah menyerah kehidupan, berbuat baik," kata Maia Estianty dikutip dari Instagram @maayang.lucyaana, Minggu (27/10/2024).

Mayang Adik Vanessa Angel

Ibunda Al El Dul itu juga berpesan agar Mayang bisa membahagiakan sang ayah Doddy Sudrajat yang sudah banyak mendukungnya sampai hari ini.

"Bahagiain Daddy karena biar gimana pun Daddy yang support dari zero sampai sekarang," tambah Maia Estianty.

Kolom komentar pun dipenuhi dengan pujian sambil menyindir pihak Fuji. Bahkan tak sedikit yang membanding-bandingkan Fuji dan Mayang terkait soal prestasi dan pendidikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180289//maia_estianty-NIgi_large.jpg
Rahasiakan Tanggal Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Maia Estianty: Kita Takut Ain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180199//maia_estianty-tILa_large.jpg
Maia Estianty Tak Ingin Ada Drama di Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Minta Keluarga Diberi Seragam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/629/3172239//mpasi-AhoW_large.jpg
Apakah Bayi Boleh Makan MPASI Instan? Begini Jawaban Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172136//saykoji-ktAY_large.jpg
Bikin Komunitas @temanjalanpanjang, Saykoji Ajak Ratusan Orang Jalan di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/298/3171854//allysa-h8Cv_large.jpg
Bikin Ngiler, Momen Alyssa Daguise Masak Beef Stew untuk Keluarga Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/33/3166424//lita_gading-ZVEj_large.JPG
Lita Gading Tak Pusingkan Laporan Ahmad Dhani: Saya Sibuk Go Internasional
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement