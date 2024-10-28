Pesan Maia Estianty untuk Mayang Lucyana yang Kini Dianggap Lebih Positif Vibes

Adik kandung almarhum Vanessa Angel, Mayang Lucyana kembali diundang ke podcast YouTube Maia Estianty. Sebelumnya, 2 tahun yang lalu Mayang Lucyana juga pernah jadi bintang tamu dalam podcast Maia Estianty, saat awal-awal kemunculannya di dunia entertainment dan banyak mendapat hujatan.

Kini keadaan sudah berbalik, Mayang Lucyana ramai mendapatkan pujian. Ia disebut-sebut lebih positif vibes dibandingkan saudara iparnya Fuji. Mayang Lucyana pun membagikan sebuah video interaksi antara dirinya dan Maia Estianty. Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya, Maia Estianty memberikan pesan dan kesan untuk Mayang.

"Mayang tetap semangat, tetap sekolah, tunjukan prestasi, jangan pernah menyerah kehidupan, berbuat baik," kata Maia Estianty dikutip dari Instagram @maayang.lucyaana, Minggu (27/10/2024).

Ibunda Al El Dul itu juga berpesan agar Mayang bisa membahagiakan sang ayah Doddy Sudrajat yang sudah banyak mendukungnya sampai hari ini.

"Bahagiain Daddy karena biar gimana pun Daddy yang support dari zero sampai sekarang," tambah Maia Estianty.

Kolom komentar pun dipenuhi dengan pujian sambil menyindir pihak Fuji. Bahkan tak sedikit yang membanding-bandingkan Fuji dan Mayang terkait soal prestasi dan pendidikan.