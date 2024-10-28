100 Hari Kematian Dali Wassink, Kondisi Jennifer Coppen Drop hingga Harus Pakai Kursi Roda

Artis Jennifer Coppen mengaku tak menyangka ia bisa melalui kehidupannya setelah ditinggal pergi selamanya oleh sang suami, Dali Wassink. Seperti diketahui Dali Wassink meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tunggal motor di Jalan Sunset Road, Seminyak, Badung, Bali pada Kamis (18/7/2024) pukul 2.00 WITA.

"Gak nyangka udah 4 bulan aku laluin hari-hariku tanpa dia. Gak tahu gimana aku ngelaluinnya ke depannya," tulis Jennifer Coppen di saluran Instagram @jennifercoppenreal20.

Ibu satu anak itu berdoa semoga ke depannya ia bisa lebih kuat dan bangkit lagi dalam menjadi kehidupannya bersama putri semata wayangnya, Kamari Sky Wassink.

"Semoga bisa lebih kuat dan bangkit," ucap Jennifer Coppen.

Namun, kondisi Jennifer Coppen belakangan justru sedang drop hingga mengharuskan dirinya memakai kursi roda. Agar tidak kecapean berjalan kaki.

"Akhir-akhir ini kondisiku lagi ngedrop dan sakit. Aku gak tahu apa karena aku stress kecapean atau kenapa," ungkap Jennifer Coppen.

"Sampai mengharuskan aku untuk pakai kursi roda dulu sementara. Biar ga kecapean jalan," sambungnya.

Selain mengabarkan soal kondisinya, Jennifer Coppen juga berbagi cerita bahwa ia bersama keluarga dan teman-teman baru saja memperingati 100 harian kematian Dali Wassink.

Jennifer Coppen bersama kekuatan menabur bunga di pantai, tempat abu Dali Wassink dilarung. Tak lupa Jennifer Coppen juga menerbangkan balon putih bertuliskan pesan dan doa untuk Dali Wassink.