Apa Itu Sadbor, Istilah Joget-joget Live di Tiktok?

Istilah sadbor belakangan viral di jagat maya, khususnya di platfor TikTok. Fenomena ini sukses menyedot perhatian warganet.

Istilah sabdbor mencuat seiring dengan viralnya fenomena joget-joget warga satu kampung lewat live streaming di TikTok.

Lantas, apa sebenarnya arti istilah sadbor yang belakangan viral ini? Berikut ulasannya, melansir dari berbagai sumber.

Istilah sadbor ternyata berasal dari pemilik akun TikTok @sadbor86. Aksinya mendadak viral lantaran ia mengajak warga satu kampung di tempat tinggalnya untuk berjoget sambil live di TikTok mengikuti alunan musik.

Imbas aksi joget satu kampungnya yang viral itu, lantas munculah istilah joget sadbor yang awalnya disebut sebagai joget patuk ayam. Istilah tersebut merupakan singkatan dari Saudara Bor, karena terkenal kerap membuat konten aksi gerakan joget untuk menghibur para penontonnya.

Pemilik akun TikTok yang kerap dikenal Sadbor tersebut ternyata aslinya berprofesi sebagai seorang penjahit keliling. Ia kemudian berinisiatif mengajak warga di kampungnya untuk melakukan live streaming di TikTok dengan joget-joget demi mendapatkan pundi-pundi uang dari gift yang diberikan penonton.

Bahkan, sadbor menjadi sosok orang pertama yang melakukan live streaming joget hingga memiliki banyak karyawan di kampungnya itu. Aksinya viral lantaran dinilai menarik dan unik karena melibatkan warga untuk ikut berjoget mengikuti musik sambil live streaming tersebut.

Istilah sadbor juga mendadak populer lantaran di setiap aksi joget-joget tersebut, warga sekampung biasanya juga akan menyuarakan kata-kata ikonik.

Misalnya, 'Eksen, bor bor beras habis bor, joget lah'. Aksi yang dianggap jenaka tersebut lantas disambut gelak tawa dari penonton sehingga beberapa di antara mereka ada yang memberi gift atau hadiah.

Joget sadbor tersebut diketahui dilakukan di area perkebunan. Warga sekampung tersebut tampak kompak berjoget mengikuti alunan musik nan menghentak.