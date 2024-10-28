Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Soulyu Perfect UV Serum Foundation Resmi Diperkenalkan

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |19:21 WIB
Soulyu Perfect UV Serum Foundation Resmi Diperkenalkan
Soulyu Perfect UV Serum Foundation Resmi Diperkenalkan, (Foto: Soulyu)
A
A
A

Soulyu, beauty brand lokal yang dikenal dengan produk makeup dan skincare berkualitas, kembali hadir memukau di acara kecantikan Watsons yaitu Beauty My Way yang digelar di Summarecon Mall Serpong pada tanggal 25 Oktober 2024.

Acara ini menjadi momentum bagi Soulyu untuk memperkenalkan produk terbaru yang telah lama dinanti, yaitu Soulyu Perfect UV Serum Foundation, yang dirancang untuk memberikan hasil satin finish, melindungi kulit dari sinar UV, serta merawat kulit wajah.

Soulyu Perfect UV Serum Foundation hadir sebagai solusi untuk para pecinta kecantikan yang menginginkan tampilan wajah flawless dan ringan. Foundation ini tidak hanya meratakan warna kulit dan menutup noda, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap sinar UV yang berbahaya. Dilengkapi dengan kandungan Hydrafence, Fermented Reishi Mushroom, Pomegranate Extract, dan Eldew yang berfungsi untuk melindungi skin barrier kulit, menghidrasi kulit dalam 30 menit, membuat kulit jadi flawless dan halus, serta membuat kulit cerah.

Pada acara Beauty My Way 2024, Soulyu memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mencoba langsung Soulyu Perfect UV Serum Foundation. Dengan hadirnya Perfect UV Serum Foundation, Soulyu berharap dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk merawat kulit dengan produk-produk yang diformulasikan secara khusus dan aman. 

Yuk, jangan lupa untuk coba produk Soulyu di Watsons terdekat kamu! Banyak promo menarik yang bisa kamu nikmatin!

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
