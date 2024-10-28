Tips Mengatasi Mindful Eating Sugar Secara Berlebih

Dalam episode terbaru podcast kali ini, Agatha Suci dan Jeffry, berbincang bersama Ahli Gizi Audy Aprilia serta Brand Ambassador Yava Bali, Nana Mirdad, mengenai bagaimana menerapkan mindful eating dan mengatasi keinginan konsumsi gula yang berlebihan.

Apa Itu Mindful Eating?

Mindful eating adalah praktik makan dengan kesadaran penuh terhadap apa yang kita konsumsi. Dengan cara ini, kita dapat lebih peka terhadap asupan gula harian kita, apakah sudah mencukupi atau justru berlebihan, dan apakah gula yang dikonsumsi termasuk “Gula Ramah” bagi tubuh atau tidak.

Selain sekadar makan untuk kenyang, kamu juga diajak merasakan dan menikmati setiap rasa dalam setiap gigitan. Secara sederhana, mindful eating adalah momen menghargai makanan serta tubuh kita.

Rahasia Nana Mirdad dalam Mempraktikkan Mindful Eating