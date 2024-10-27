5 Potret Victor Agustino MCI Menikah dengan Angelia Christy, Lakukan Pemberkatan di Gereja

Kabar bahagia datang dari Victor Agustino. Pria jebolan Masterchef Indonesia Season 9 ini resmi menikahi tunangannya, Angelia Christy pada Sabtu, (26/10/2024) kemarin.

Kabar bahagia tersebut dibagikan lewat akun Instagram keduanya. Nah, berikut beberapa potret bahagia pernikahan Victor Agustino dan Angelia Christy, melansir dari akun @victoragustino_.

1. Menikah di gereja

Victor dan Angelia diketahui menikah di salah satu gereja yang ada di kawasan Pluit, Jakarta Utara, yakni Gereja Kemah Tabernakel.

Di momen sakral tersebut, Victor tampak menyematkan cincin pernikahan ke jari manis Angelia saat pemberkatan.

2. Cantik pakai gaun putih

Di momen bahagianya, Angelia Christy tampak cantik dalam balutan busana pernikahan bernuansa putih. Ia tampak mengenakan gaun yang dilengkapi dengan veil putih transparan rancangan dari desainer Bramanta Wijata.

3. Gagah dengan jas hitam

Sementara Victor tampil gagah dalam balutan jas dan celana hitam yang dipadukan dengan dalaman kemeja putih serta vest berwarna hitam. Tak lupa, dasi kupu-kupu hitam tanpa menghiasi kerah kemejanya.