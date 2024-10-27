Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Victor Agustino MCI Menikah dengan Angelia Christy, Lakukan Pemberkatan di Gereja

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |23:27 WIB
5 Potret Victor Agustino MCI Menikah dengan Angelia Christy, Lakukan Pemberkatan di Gereja
5 Potret Victor Agustino MCI Menikah dengan Angelia Christy, Lakukan Pemberkatan di Gereja, (Foto: Instagram)
A
A
A

Kabar bahagia datang dari Victor Agustino. Pria jebolan Masterchef Indonesia Season 9 ini resmi menikahi tunangannya, Angelia Christy pada Sabtu, (26/10/2024) kemarin. 

Kabar bahagia tersebut dibagikan lewat akun Instagram keduanya. Nah, berikut beberapa potret bahagia pernikahan Victor Agustino dan Angelia Christy, melansir dari akun @victoragustino_.

1. Menikah di gereja

5 Potret Victor Agustino MCI Menikah dengan Angelia Christy
5 Potret Victor Agustino MCI Menikah dengan Angelia Christy

Victor dan Angelia diketahui menikah di salah satu gereja yang ada di kawasan Pluit, Jakarta Utara, yakni Gereja Kemah Tabernakel. 

Di momen sakral tersebut, Victor tampak menyematkan cincin pernikahan ke jari manis Angelia saat pemberkatan. 

2. Cantik pakai gaun putih

5 Potret Victor Agustino MCI Menikah dengan Angelia Christy
5 Potret Victor Agustino MCI Menikah dengan Angelia Christy

Di momen bahagianya, Angelia Christy tampak cantik dalam balutan busana pernikahan bernuansa putih. Ia tampak mengenakan gaun yang dilengkapi dengan veil putih transparan rancangan dari desainer Bramanta Wijata. 

3. Gagah dengan jas hitam

5 Potret Victor Agustino MCI Menikah dengan Angelia Christy
5 Potret Victor Agustino MCI Menikah dengan Angelia Christy

Sementara Victor tampil gagah dalam balutan jas dan celana hitam yang dipadukan dengan dalaman kemeja putih serta vest berwarna hitam. Tak lupa, dasi kupu-kupu hitam tanpa menghiasi kerah kemejanya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/612/3171421/pernikahan-Tuo8_large.jpg
6 Pernikahan Adat Termahal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/612/3079406/5_potret_putri_marino_saat_menikah-w6Nl_large.jpg
5 Potret Putri Marino saat Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/612/3013216/konsep-pernikahan-impian-thariq-halilintar-sarat-budaya-indonesia-IwGjqeQxdf.jpg
Konsep Pernikahan Impian Thariq Halilintar, Sarat Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/612/3004978/intip-rangkaian-prosesi-mepamit-mahalini-dan-rizky-febian-di-bali-zLR64XMn8c.jpg
Intip Rangkaian Prosesi Mepamit Mahalini dan Rizky Febian di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/612/3003561/mengenal-mepamit-dan-madharma-suaka-tradisi-pernikahan-bali-yang-rencananya-akan-dilakoni-mahalini-ztvyKQJCmX.jpg
Mengenal Mepamit dan Madharma Suaka, Tradisi Pernikahan Bali yang Rencananya akan Dilakoni Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/612/2959473/viral-uang-panai-putri-da-rp2-miliar-diberi-secara-cash-netizen-tolong-dihapus-saya-belum-gajian-enMqbOGVDp.jpg
Viral Uang Panai Putri DA Rp2 Miliar Diberi secara Cash, Netizen: Tolong Dihapus Saya Belum Gajian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement