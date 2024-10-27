Kabar bahagia datang dari Victor Agustino. Pria jebolan Masterchef Indonesia Season 9 ini resmi menikahi tunangannya, Angelia Christy pada Sabtu, (26/10/2024) kemarin.
Victor dan Angelia diketahui menikah di salah satu gereja yang ada di kawasan Pluit, Jakarta Utara, yakni Gereja Kemah Tabernakel.
Di momen sakral tersebut, Victor tampak menyematkan cincin pernikahan ke jari manis Angelia saat pemberkatan.
Di momen bahagianya, Angelia Christy tampak cantik dalam balutan busana pernikahan bernuansa putih. Ia tampak mengenakan gaun yang dilengkapi dengan veil putih transparan rancangan dari desainer Bramanta Wijata.
Sementara Victor tampil gagah dalam balutan jas dan celana hitam yang dipadukan dengan dalaman kemeja putih serta vest berwarna hitam. Tak lupa, dasi kupu-kupu hitam tanpa menghiasi kerah kemejanya.