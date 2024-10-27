Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ridwan Kamil Perjuangkan Hak-hak Ibu Hamil, Cuti hingga Ruang Laktasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |21:13 WIB
Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil memastikan akan memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil dan menyusui sehingga dapat memberikan ASI eksklusif selama enam bulan. Pria yang dikerap disapan Kang Emil itu menjanjikan akan memberikan cuti kepada ibu yang menyusui.

“Kita akan memberikan cuti kepada ibu-ibu yang akan menyusui kemudian disesuaikan dengan produktivitas kerjanya,” kata Ridwan Kamil dalam debat kedua di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Minggu (27/10/2024).

Kang Emil mengatakan, pihaknya akan memastikan perusahaan-perusahaan di Jakarta menyediakan ruang khusus untuk laktasi. Untuk ibu menyusui yang menengah bawah, Kang Emil berjanji akan memberikan subsidi tambahan.

“Kami akan memastikan di setiap tempat-tempat kerja di Jakarta ada ruang laktasi atau ruang menyusui yang privat dan itu sudah pernah kami lakukan di periode kepemimpinan kami sebelumnya,” ujar dia.

“Kami juga ingin memastikan agar khususnya yang menyusui dari golongan menengah bawah kita akan memberikan subsidi penambahan gizi-gizi dari berbagai dukungan kartu yang sudah kami siapkan,” sambung dia.

Kang Emil pun berharap dengan kombinasi peraturan, dukungan, dan makan bergizi gratis dapat memberantas stunting di Jakarta yang dimulai dari ibu hamil berupa pemberikan ASI eksklusif enam bulan.

“Insya Allah akan melahirkan kualitas anak bayi yang sehat, ibu yang sehat, gizi yang disuplai dijaga oleh pemerintah provinsi Jakarta. Mudah-mudahan dengan begitu lahirlah generasi emas Indonesia yang datang dari percontohan generasi emas di Jakarta,” pungkas Ridwan Kamil.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
