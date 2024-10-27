Perjalanan Hijrah Sabda Ahessa, Mantan Wulan Guritno yang Kini Kian Religius

Sabda Ahessa belakangan kembali menjadi sorotan. Hal ini lantaran mantan kekasih Wulan Guritno itu baru saja melepas masa lajangnya.

Bukan dengan Wulan Guritno, Sabda Ahessa disebut-sebut menikah dengan seorang perempuan yang ia temui di Yordania. Kabar bahagia ini pertama kali diungkap oleh ibunda Sabda Ahessa, Shanty Widhiyanti, melalui unggahan Instagram pribadinya.

Namun netizen justru dibuat salah fokus dengan penampilan Sabda Ahessa di postingan yang dibagikan sang ibu. Pasalnya, pria berusia 28 tahun itu tampil dengan jenggot panjangnya dan mengenakan jubah dan sorban khas Timur Tengah bak pangeran Arab.

Sabda Ahessa

Warganet lantas membandingkan penampilan Sabda Ahessa sebelum dan sesudah hijrah tersebut. Tak sedikit juga yang penasaran dengan perjalanan hijrahnya.

Sebelumnya, Sabda Ahessa diketahui sempat menjalin hubungan asmara dengan Wulan Gurito yang sempat berakhir kurang menyenangkan karena Wulan melaporkan Sabda terkait dana talangan renovasi rumah. Kasus tersebut berujung damai usai Sabda akhirnya melunasinya.

Belakangan, Sabda Ahessa disebut-sebut mulai berhijrah dan semakin religius. Beberapa waktu lalu, Sabda juga sempat meminta didoakan oleh rekannya, Wirda Mansur.

Saat itu, Sabda tengah menjalani ibadah umroh dan meminta didoakan rekannya itu agar dirinya segera bertemu dengan jodohnya, sosok istri yang solehah. Doa itu akhirnya terkabul karena Sabda telah bertemu dengan jodohnya.

Sabda juga sempat angkat bicara soal perjalanan hijrahnya. Akan tetapi, putra dari Sys NS ini membantah jika hijrah yang dilakukannya terjadi lantaran putus cinta dari Wulan Guritno.

Sabda Ahessa bersama keluarga

Dalam akun YouTube milik Melaney Ricardo, Sabda mengatakan bahwa dirinya hijrah lantaran kondisi kesehatannya yang memburuk. Diketahui, Sabda mengidap radang usus lantaran pola makan yang buruk dan seringnya mengkonsumsi alkohol.

"Bukan karena itu (putus). Hanya pada periode itu, Mei tahun lalu. Ya sebenarnya bukan gara-gara itu," ungkap Sabda Ahessa, dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo.

"Sebelum kejadian itu (putus), aku medical check up, segala macam dan hasilnya kurang baik. Aku juga ada radang usus, karena kebanyakan makan cabe, kebanyakan macam-macam (alkohol)," paparnya.

Sabda sendiri mengakui jika dahulu dirinya sering pergi ke kelab malam. Lantaran penyakit yang diidapnya, kini Sabda pun mengaku jadi lebih sering berada di rumah dan introspeksi diri.

"Mulai kepikiran, mulai introspeksi, dan mulai menilai semua keputusan-keputusan besar di hidupku yang udah aku buat itu dasarnya apa," ucap Sabda Ahessa.

"Hidupku sebelum radang usus, itu hanya serangkaian kesenangan duniawi. Semuanya hanya untuk memuaskan hawa nafsu," tandasnya.