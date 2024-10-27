Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Perjalanan Hijrah Sabda Ahessa, Mantan Wulan Guritno yang Kini Kian Religius

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |22:36 WIB
Perjalanan Hijrah Sabda Ahessa, Mantan Wulan Guritno yang Kini Kian Religius
Perjalanan Hijrah Sabda Ahessa, Mantan Wulan Guritno yang Kini Kian Religius (Foto: Instagram)
A
A
A

Sabda Ahessa belakangan kembali menjadi sorotan. Hal ini lantaran mantan kekasih Wulan Guritno itu baru saja melepas masa lajangnya. 

Bukan dengan Wulan Guritno, Sabda Ahessa disebut-sebut menikah dengan seorang perempuan yang ia temui di Yordania. Kabar bahagia ini pertama kali diungkap oleh ibunda Sabda Ahessa, Shanty Widhiyanti, melalui unggahan Instagram pribadinya.

Namun netizen justru dibuat salah fokus dengan penampilan Sabda Ahessa di postingan yang dibagikan sang ibu. Pasalnya, pria berusia 28 tahun itu tampil dengan jenggot panjangnya dan mengenakan jubah dan sorban khas Timur Tengah bak pangeran Arab.

Sabda Ahessa
Sabda Ahessa

Warganet lantas membandingkan penampilan Sabda Ahessa sebelum dan sesudah hijrah tersebut. Tak sedikit juga yang penasaran dengan perjalanan hijrahnya. 

Sebelumnya, Sabda Ahessa diketahui sempat menjalin hubungan asmara dengan Wulan Gurito yang sempat berakhir kurang menyenangkan karena Wulan melaporkan Sabda terkait dana talangan renovasi rumah. Kasus tersebut berujung damai usai Sabda akhirnya melunasinya. 

Belakangan, Sabda Ahessa disebut-sebut mulai berhijrah dan semakin religius. Beberapa waktu lalu, Sabda juga sempat meminta didoakan oleh rekannya, Wirda Mansur.

Saat itu, Sabda tengah menjalani ibadah umroh dan meminta didoakan rekannya itu agar dirinya segera bertemu dengan jodohnya, sosok istri yang solehah. Doa itu akhirnya terkabul karena Sabda telah bertemu dengan jodohnya.

Sabda juga sempat angkat bicara soal perjalanan hijrahnya. Akan tetapi, putra dari Sys NS ini membantah jika hijrah yang dilakukannya terjadi lantaran putus cinta dari Wulan Guritno.

Sabda Ahessa bersama keluarga
Sabda Ahessa bersama keluarga

Dalam akun YouTube milik Melaney Ricardo, Sabda mengatakan bahwa dirinya hijrah lantaran kondisi kesehatannya yang memburuk. Diketahui, Sabda mengidap radang usus lantaran pola makan yang buruk dan seringnya mengkonsumsi alkohol.

"Bukan karena itu (putus). Hanya pada periode itu, Mei tahun lalu. Ya sebenarnya bukan gara-gara itu," ungkap Sabda Ahessa, dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo.

"Sebelum kejadian itu (putus), aku medical check up, segala macam dan hasilnya kurang baik. Aku juga ada radang usus, karena kebanyakan makan cabe, kebanyakan macam-macam (alkohol)," paparnya.

Sabda sendiri mengakui jika dahulu dirinya sering pergi ke kelab malam. Lantaran penyakit yang diidapnya, kini Sabda pun mengaku jadi lebih sering berada di rumah dan introspeksi diri.

"Mulai kepikiran, mulai introspeksi, dan mulai menilai semua keputusan-keputusan besar di hidupku yang udah aku buat itu dasarnya apa," ucap Sabda Ahessa.

"Hidupku sebelum radang usus, itu hanya serangkaian kesenangan duniawi. Semuanya hanya untuk memuaskan hawa nafsu," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153725/ini_rahasia_kulit_awet_muda_wulan_guritno-O4oN_large.jpg
Ini Rahasia Kulit Awet Muda Wulan Guritno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/612/3142968/wulan_guritno-TxRA_large.jpg
Momen Wulan Guritno dan Aldila Dimitri Kompak Hadiri Kelulusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/612/3133261/5_fakta_isu_wulan_guritno_mau_nikah_tahun_ini_dengan_ariel_noah-3jCw_large.jpg
5 Fakta Isu Wulan Guritno Mau Nikah Tahun Ini, dengan Ariel NOAH?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/194/3092662/potret_wulan_guritno_tampil_menyala_pakai_kemben_dress_bikin_netizen_terpesona-JlTZ_large.jpg
Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/611/3085438/potret_cantik_wulan_guritno_tampil_cantik_dengan_makeup_flawless_pesonanya_terpancar-WqGe_large.jpg
Potret Cantik Wulan Guritno Tampil Cantik dengan Makeup Flawless, Pesonanya Terpancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/194/3084952/potret_wulan_guritno_catwalk_di_jalanan_tampil_memukau_dengan_dress_ketat-rNF2_large.jpg
Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement