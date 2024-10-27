5 Potret Putri Marino saat Menikah

Putri Marino, aktris berbakat Indonesia, menjalani momen pernikahan yang penuh cinta dan kehangatan dengan Chicco Jerikho.

Melansir dari akun Instagram @chicco.jerikho pada Jumat, 25 Oktober 2024, Putri tampil anggun dalam balutan kebaya sederhana yang berhasil memukau banyak orang.

Potret-potret saat pernikahan Putri Marino ini tidak hanya menunjukkan keindahan penampilannya, tetapi juga menceritakan kisah cinta mereka yang tulus. Dalam artikel ini, kita akan melihat lima potret terbaik Putri Marino di hari bahagianya.

1. Momen Sakral Pemberkatan Putri Marino dan Chicco Jerikho

Foto ini memperlihatkan momen sakral dalam pernikahan yang penuh khidmat. Tampak Putri Marino dan Chicco Jerikho berlutut di depan altar, mengenakan busana serba putih yang elegan.

Seorang pria yang diduga sebagai pemuka agama atau anggota keluarga terlihat menumpangkan tangan di atas kepala mereka, memberikan restu dalam upacara pernikahan.

Di latar belakang, para tamu undangan mengenakan pakaian tradisional, terlihat turut merasakan kebahagiaan pasangan ini. Dekorasi bunga putih dan suasana elegan menambah keindahan momen istimewa tersebut, menciptakan suasana pernikahan yang sangat hangat dan penuh cinta.

2. Momen Sakral Penukaran Cincin Putri Marino dan Chicco Jerikho

Putri Marino dan Chicco Jerikho terlihat dalam momen sakral saat keduanya bertukar cincin pernikahan. Dengan wajah penuh ketulusan dan mata yang terfokus, Chicco memberikan cincin kepada Putri Marino, yang tampak begitu anggun dengan gaun pengantinnya.

Putri Marino, mengenakan veil yang dihiasi bunga mawar putih, tampak tersenyum penuh haru menerima simbol cinta dan kesetiaan dari Chicco. Suasana khidmat terlihat dari ekspresi mereka berdua, menandakan betapa mendalamnya makna dari momen penukaran cincin ini dalam pernikahan mereka.

Momen ini mengingatkan kita pada ikrar suci dalam sebuah pernikahan, di mana kedua pasangan berjanji untuk saling mencintai dan setia hingga akhir hayat.



3. Tawa Bahagia Putri Marino dan Chicco Jerikho di Hari Pernikahan

Keduanya terlihat berdiri berdampingan dengan senyum bahagia. Putri Marino tampil anggun dalam balutan gaun putih sederhana, sementara Chicco Jerikho mengenakan setelan jas krem yang elegan. Dalam foto ini, mereka menempatkan tangan di dada, sebuah gestur yang mungkin menandakan rasa syukur dan ketulusan hati di hari istimewa mereka.

Suasana pernikahan tampak hangat dengan dekorasi bunga putih, dan terlihat beberapa tamu yang turut merasakan kebahagiaan mereka. Foto ini benar-benar menangkap momen yang penuh cinta dan kebahagiaan.