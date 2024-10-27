Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Pernikahan Mantan Kekasih Wulan Guritno, Sabda Ahessa di Yordania

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |18:16 WIB
Potret Pernikahan Mantan Kekasih Wulan Guritno, Sabda Ahessa di Yordania
Potret Pernikahan Mantan Kekasih Wulan Guritno, Sabda Ahessa di Yordania (Foto: Instagram)
A
A
A

Sabda Ahessa resmi melepas kesendiriannya. Dalam sebuah unggahan di instagram, mantan kekasih Wulan Guritno itu resmi menikah di Yordania.

Kabar tersebut kali pertama dibagikan oleh ibuda Sabda, Shanty Widhiyanti, melalui unggahan Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, Sabda terlihat menjabat tangan seorang pria layaknya ijab kabul.

Potret Pernikahan Mantan Kekasih Wulan Guritno, Sabda Ahessa di Yordania (Foto: Instagram)
Potret Pernikahan Mantan Kekasih Wulan Guritno, Sabda Ahessa di Yordania (Foto: Instagram)

Mantan kekasih Wulan Guritno itu terlihat gagah dengan jubah dan sorban khas Timur Tengah. Dalam unggahan lainnya, sang ibu juga membagikan kebersamaannya dengan Sabda dan suami.

"Baarakallahu laka wa baarakaa alaika wa jama’a bainakumaa fii khair. Alhamdulillah Allah mempertemukan Sabda dengan jodohnya di Yordania," ujar Shanty, dikutip Minggu (27/10/2024).

Sabda Ahessa bersama keluarga (Foto: Instagram)
Sabda Ahessa bersama keluarga (Foto: Instagram)

Shanty juga tak memperlihatkan wajah wanita yang telah resmi menjadi menantunya. Dia menutup pesan di keterangan unggahan dengan mendoakan yang terbaik untuk pernikahan mereka.

"In Shaa Allah semoga samawa dan Bunda selalu mendoakan yang terbaik. Love you," tandasnya.

Sabda Ahessa
Sabda Ahessa

Tak banyak informasi yang diberikan Shanty soal pernikahan Sabda Ahessa. Dia berharap wanita pilihannya merupakan jodoh yang ditemukan di Yordania.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
