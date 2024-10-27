Gempi Minta Adik, Gisella Anastasia: Dikata Gampang Apa

Gisella Anastasia menanggapi soal keinginan putri semata wayangnya, Gempita Nora Marten yang meminta seorang adik.

Perempuan yang akrab siapaa Gisel itu mengaku bingung harus menjelaskannya seperti apa. Sebab rumah tangganya dengan Gading Marten telah kandas dan sampai saat ini ia belum menikah kembali.

"Kalau pengen punya adik udah dari lama itu mah. Udah tahu cuman kita gimana kita aja kan (udah cerai)," kata Gisella Anastasia di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2024).

Gisel pun berseloroh, alih-alih meminta seorang adik Gisel harus menemukan pasangannya terlebih dahulu. "Emang dikata gampang apa, cari bapaknya aja dulu," ujar Gisel.

Gisella Anastasia (Foto: Instagram)

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat, Indonesian Idol itu mengaku sampai saat ini dirinya tidak memiliki target untuk menikah kembali.

"Gak ada target. Status aja belum jelas kan, yaudahlah lupakan aja semua target itu," jelas Gisel.

"Kita berdoa make sure apa yang kita kerjain kita pikirin baik-baik. Aku terutama memikirkan semuanya dengan baik setiap langkah yang diambil, lebih dewasa lebih harus pandai lebih belajar dari pengalaman," lanjutnya.

Gisel mengaku bahwa ia tak mau buru-buru menikah lagi. Alih-alih fokus nyari pasangan hidup, Gisel justru memilih untuk memakai waktu sendirinya dengan baik.

"Kalau sekarang mungkin dikasih kesempatan untuk bener-bener sendiri dulu, ya dipakai baik-baik untuk gak buru-buru," pungkas Gisella Anastasia.