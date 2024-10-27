Kabinet Merah Putih Tinggalkan Akmil Magelang, Raffi Ahmad: Siap Menerima Segala Arahan

Para menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus presiden mulai meninggalkan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, hari ini. Mereka telah selesai menjalani retreat bersama Presiden RI, Prabowo Subianto sejak Kamis (24/10/2024).

Jajaran pembantu presiden itu kompak mengenakan pakaian berwarna biru dongker dengan lambang Garuda di sebelah kiri. Lengan kanan dan kiri baju mereka pun bermotif merah putih.

Tak hanya itu, para pembantu presiden itu pun mengenakan topi yang senada dengan baju yang mereka pakai. Terlihat pula lambang Garuda di topi mereka.

"Alhamdulillah kompak semuanya, karena Pak Prabowo menginginkan kita tetap kompak tetap solid, chemistry yang dibangun. Kita siap sudah menerima segala arahan," kata Utusan Khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Kabinet Merah Putih Tinggalkan Akmil Magelang, Raffi Ahmad: Siap Menerima Segala Arahan (Foto: Instagram Raffi Ahmad)

Saat hendak menuju bus yang akan mengantar mereka ke Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta, nampak mereka sudah ditunggu masyarakat. Suasana meriah pun mengiringi mereka dari gerbang Akmil Magelang menuju bus yang berwarna putih itu.