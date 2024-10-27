Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kabinet Merah Putih Tinggalkan Akmil Magelang, Raffi Ahmad: Siap Menerima Segala Arahan

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |13:18 WIB
Kabinet Merah Putih Tinggalkan Akmil Magelang, Raffi Ahmad: Siap Menerima Segala Arahan
Kabinet Merah Putih Tinggalkan Akmil Magelang, Raffi Ahmad: Siap Menerima Segala Arahan (Foto: Instagram)
A
A
A

Para menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus presiden mulai meninggalkan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, hari ini. Mereka telah selesai menjalani retreat bersama Presiden RI, Prabowo Subianto sejak Kamis (24/10/2024). 

Jajaran pembantu presiden itu kompak mengenakan pakaian berwarna biru dongker dengan lambang Garuda di sebelah kiri. Lengan kanan dan kiri baju mereka pun bermotif merah putih. 

Tak hanya itu, para pembantu presiden itu pun mengenakan topi yang senada dengan baju yang mereka pakai. Terlihat pula lambang Garuda di topi mereka. 

"Alhamdulillah kompak semuanya, karena Pak Prabowo menginginkan kita tetap kompak tetap solid, chemistry yang dibangun. Kita siap sudah menerima segala arahan," kata Utusan Khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. 

Kabinet Merah Putih Tinggalkan Akmil Magelang, Raffi Ahmad: Siap Menerima Segala Arahan
Kabinet Merah Putih Tinggalkan Akmil Magelang, Raffi Ahmad: Siap Menerima Segala Arahan (Foto: Instagram Raffi Ahmad)

Saat hendak menuju bus yang akan mengantar mereka ke Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta, nampak mereka sudah ditunggu masyarakat. Suasana meriah pun mengiringi mereka dari gerbang Akmil Magelang menuju bus yang berwarna putih itu. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179370/raffi_nagita-68Ok_large.jpg
Raffi Ahmad Ingin Nagita Slavina Hamil Lagi: Doain Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/629/3176606/rayanza-QyjE_large.jpg
4 Potret Gemas Rayyanza Ikutan Lomba Marathon Kids, Pamer Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/629/3166545/rafathar-9dZM_large.jpg
Rafathar Umur Berapa? Disebut Tak Sopan Usai Lontarkan Kata-Kata Ini ke Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164145/raffi_ahmad-qhWZ_large.jpg
Kisah Raffi Ahmad Hidup Sebatang Kara saat SMA, Pilih Kos di Seberang Sekolah karena Takut Telat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/612/3164015/mpok_alpa-kR7H_large.jpg
Profil dan Potret Alfatih Darmadina, Anak Kedua Mpok Alpa yang Ikut Agustusan Bareng Keluarga Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/194/3163419/raffi_ahmad-g2tJ_large.jpg
Potret Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Kompak Pakai Busana Adat Jawa di Istana Negara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement