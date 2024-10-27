Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Irfan Hakim Jadi Bapak Dadakan Cipung, Main di Mini Zoo Bak Bocah Petualang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |12:06 WIB
Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung mendadak diasuh presenter Irfan Hakim di tengah kesibukan sang ayah, Raffi Ahmad, yang menjalani pembekalan di Magelang, Jawa Tengah.

Beberapa potret yang menampilkan momen Irfan Hakim mengasuh Cipung tersebut dibagikan Raffi melalui akun Instagramnya, @raffinagita1717. 

“Terimakasih uncle @irfanhakim75 sudah jadi “papanya” Ajjahe selama setengah hari,” tulis Raffi. 

Nah, berikut beberapa potret keseruan Irfan Hakim yang jadi ayah sementara Cipung. 

1. Ke mini zoo

Irfan Hakim tampak mengajak Cipung ke sebuah mini zoo. Penampilan bocah yang akan genap berusia 3 tahun itu bak bocah petualang yang siap menjelajah hutan.

2. Berlokasi di rumah Irfan Hakim

Tak jauh-jauh, ternyata lokasi mini zoo yang didatangi Cipung itu berlokasi di rumah Irfan Hakim sendiri. Sang presenter memang memiliki mini zoo di rumahnya karena terkenal sebagai pecinta satwa. 

3. Ada danau hingga air terjun mini

Irfan Hakim lantas mengajak Cipung mengeksplor mini zoo yang memiliki danau hingga air terjun mini buatan di rumahnya itu. Rupanya, Cipung tampak terlihat begitu antusias. 

 

Halaman:
1 2
      
