Momen Giring Ganesha Pimpin Bernyanyi Lagu Nidji Laskar Pelangi di Akmil Magelang

Kegiatan pembekalan anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, hari kedua, Sabtu (26/10/2024) telah berlangsung. Sama seperti hari pertama, agenda diisi dengan baris berbaris, berolahraga dan sesi pengarahan oleh sejumlah pemateri.

Dalam agenda pembekalan tersebut, para anggota kabinet sempat menyanyi bersama untuk mencairkan suasana. Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha, yang juga dikenal sebagai mantan vokalis Nidji memimpin untuk bernyanyi bersama dimana lagu yang dinyanyikan adalah lagu Nidji, Laskar Pelangi.

Anggota kabinet yang kompak mengenakan kemeja berwarna krem dengan celana senada tampak menghafal lagu tersebut dengan baik sehingga mereka bernyanyi bersama dengan kompak. Momen ini dibagikan Giring melalui unggahan Instagram pribadinya.

Giring pun merasa senang karena tiba-tiba diminta untuk bernyanyi di depan rekan-rekan dari kabinet Merah Putih.

"Seru-seru, sedap dan menyenangkan! Secara mendadak saya diminta menyanyi di depan rekan-rekan Kabinet Merah Putih," ujar Giring dikutip dari unggahan @giring, Minggu (27/10/2024).