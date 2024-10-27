Ketika Anak Ari Lasso Bicara Soal Perceraian Orangtuanya: Masih Kumpul Bareng

Anak Ari Lasso, Aura Rivanya buka suara terkait pernyataan mengejutkan yang disampaikan oleh ayahnya yang mengaku telah bercerai dari Vitta Dessy sejak Februari 2024.

Putri sulung Ari Lasso yang akrab disapa Ola itu mengaku bahwa perceraian yang terjadi tidak mempengaruhi apapun dalam keluarga mereka. Hubungan Ari Lasso dan Vitta masih terjalin dengan baik.

"Nggak ada apa-apa sih, semuanya baik-baik saja. Sebenarnya semuanya kayak biasa-biasa aja sih," ujar Ola dikutip dari kanal YouTube Cumicumi, Minggu (27/10/2024).

Meski tak lagi menjadi pasangan suami istri, Ola juga mengungkap bahwa kedua orangtuanya masih sering berkumpul bersama anak-anak.

"Jadi aku sama mimi sama papa juga biasa aja, jadi semua baik-baik saja, kumpul juga masih bareng-bareng," sambungnya.