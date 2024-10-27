Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ketika Anak Ari Lasso Bicara Soal Perceraian Orangtuanya: Masih Kumpul Bareng

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |09:43 WIB
Ketika Anak Ari Lasso Bicara Soal Perceraian Orangtuanya: Masih Kumpul Bareng
Ketika Anak Ari Lasso Bicara Soal Perceraian Orangtuanya: Masih Kumpul Bareng (Foto: Instagram)
Anak Ari Lasso, Aura Rivanya buka suara terkait pernyataan mengejutkan yang disampaikan oleh ayahnya yang  mengaku telah bercerai dari Vitta Dessy sejak Februari 2024.

Putri sulung Ari Lasso yang akrab disapa Ola itu mengaku bahwa perceraian yang terjadi tidak mempengaruhi apapun dalam keluarga mereka. Hubungan Ari Lasso dan Vitta masih terjalin dengan baik.

"Nggak ada apa-apa sih, semuanya baik-baik saja. Sebenarnya semuanya kayak biasa-biasa aja sih," ujar Ola dikutip dari kanal YouTube Cumicumi, Minggu (27/10/2024).

Meski tak lagi menjadi pasangan suami istri, Ola juga mengungkap bahwa kedua orangtuanya masih sering berkumpul bersama anak-anak. 

Ari Lasso dan istri
Ari Lasso dan istri

"Jadi aku sama mimi sama papa juga biasa aja, jadi semua baik-baik saja, kumpul juga masih bareng-bareng," sambungnya.

