5 Potret Romantis Elkan Baggott dan Pacarnya

Elkan Baggott adalah seorang pesepak bola profesional berdarah campuran Inggris dan Indonesia yang lahir di Bangkok, Thailand, pada 23 Oktober 2002. Dia berposisi sebagai bek tengah untuk klub Ipswich Town di Liga Inggris dan merupakan pemain andalan tim nasional Indonesia, setelah sebelumnya membela Timnas U-19.

Kehadiran Elkan di Timnas Indonesia mendapat sorotan publik karena komitmennya untuk mewakili negara ayahnya. Selain prestasi sepak bolanya yang cemerlang, kehidupan pribadinya juga menarik perhatian, terutama hubungannya dengan kekasihnya yang sering dibagikannya di media sosial.

Melansir dari akun instagram @elkanbaggott pada Jumat (25/10/2024), Berikut ini adalah lima potret romantis Elkan Baggott bersama kekasihnya yang berhasil mengundang simpati dan pujian dari penggemar:

1. Momen Santai di Maldives

5 Potret Romantis Elkan Baggott dan Pacarnya (Foto: instagram)

Dalam salah satu unggahannya, Elkan Baggott dan kekasihnya sempat berbagi momen romantis saat berlibur di Hard Rock Hotel Maldives, sebuah resor mewah yang dikenal dengan pemandangan lautnya yang eksotis.

Dalam foto tersebut, mereka tampak bahagia menikmati waktu bersama di suasana yang tenang dan indah. Elkan terlihat santai dalam balutan pakaian kasual, sementara kekasihnya juga tampil memikat.



2. Momen Merayakan Natal Bersama

5 Potret Romantis Elkan Baggott dan Pacarnya (Foto: Instagram)

Pada perayaan Natal tahun kemarin, Elkan Baggott membagikan potret dirinya mengenakan jaket hitam, tampil sederhana namun tetap stylish. Dengan senyum hangatnya, Elkan merayakan momen Natal bersama kekasihnya, yang turut mengenakan busana bernuansa serasi.

Foto tersebut memperlihatkan kebersamaan dan kehangatan mereka dalam menyambut liburan akhir tahun, membuat para penggemar terkesan dengan sisi personal Elkan di luar lapangan.



3. Berlibur di Paris

5 Potret Romantis Elkan Baggott dan Pacarnya (Foto: Instagram)

Potret romantis lainnya, menunjukan saat Elkan Baggot dan pacarnya membagikan momen romantis mereka saat berlibur di Paris, kota yang terkenal dengan suasana romantisnya. Dalam potret tersebut, mereka terlihat menikmati waktu bersama di sekitar ikon-ikon Paris, termasuk Menara Eiffel yang megah sebagai latar belakang.

Keduanya tampak serasi dan bahagia, dengan senyum yang menambah kehangatan momen tersebut. Potret ini pun berhasil memikat hati para penggemar, yang memuji keharmonisan pasangan muda ini di kota cinta.