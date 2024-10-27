Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerita Amy Qanita soal Raffi Ahmad Jadi Utusan Khusus Presiden: Awalnya Sempat Ragu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |13:16 WIB
Cerita Amy Qanita soal Raffi Ahmad Jadi Utusan Khusus Presiden: Awalnya Sempat Ragu
Raffi Ahmad dan keluarga. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

Presenter Raffi Ahmad kini telah resmi menjadi pejabat publik, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada Selasa (22/10/2024) di Istana Presiden, Jakarta.

Ibunda Raffi Ahmad, Amy Qanita menceritakan bahwa banyak cerita di balik keputusan Raffi Ahmad untuk menerima tawaran tersebut. 

"Banyak ya, dari mulai ditawarin untuk jalani karier sebagai utusan Presiden," ujar Amy Qanita di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan, beberapa waktu lalau.

Ternyata Raffi Ahmad sempat bingung saat ditawarin jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden. Sebab ia khawatir keputusannya itu salah.

"Dia pasti seneng ya, bersyukur juga tapi dia juga sempet mikir apa betul langkah yang diambil ini? Gitu yaa," terang Amy Qanita.

Raffi dan Nagita

Halaman:
1 2
      
