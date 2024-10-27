Momen Tersedih Inara Rusli Mengurus Tiga Anak Sendirian Usai Setahun Jadi Single Mom

Inara Rusli menceritakan momen tersedih setelah menjadi orangtua tunggal yang harus mengurus ketiga anaknya tanpa sosok suami.

Inara mengaku banyak memiliki tantangan dalam menjalani peran barunya itu setelah resmi bercerai dari Virgoun. Dia bahkan harus memutar otak untuk mendapat uang tambahan agar bisa mencukupi kebutuhan sang anak.



"Harus ngimbangin jualan sama kegiatan di luar. Lebih banyak keluar, mau nggak mau kita harus banyak suntik dana, ya aku mengusahakan itu lebih banyak kegiatan di luar untuk kejar setoran juga selain ngasih makan anak-anak juga nyuntik dana ke brand-brand aku," ujar Inara Rusli dikutip dari Kanal YouTube Maia ALELDUL TV, Jumat (25/10/2024).



Inara kemudian tak sungkan membeberkan momen paling sedih ketika meninggalkan anak-anaknya saat bekerja di luar kota selama beberapa hari.

Ketiga anak Inara yang merasa rindu pun melakukan panggilan video untuk mengetahui kabar sang bunda. Mereka yang masih di bawah umur kemudian kompak menangis lantaran tak bisa jauh dari ibundanya.





"Pernah, waktu awal kasus itu, aku melihat anak-anak di video call, karena anak-anak itu kan nggak pernah ditinggal sama Maminya berhari-hari kan, nggak usah berhari-hari, satu kali 24 jam aja mereka nggak pernah, jadi aku lagi keluar kota, terus video call, terus mereka bisa-bisanya kompak nangis bilang kangen, aku nangis juga. Jadi kayak pecah banget," katanya.



Kesedihan serupa juga dirasakan Inara ketika meninggalkan anaknya untuk syuting program televisi swasta. Padahal, kala itu ketiga anaknya sedang bersama Virgoun di rumahnya. Sebagai ibu, Inara pun tak kuat menahan kesedihan karena tak bisa lagi punya banyak waktu untuk sang anak setelah bercerai.