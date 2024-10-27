Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Tersedih Inara Rusli Mengurus Tiga Anak Sendirian Usai Setahun Jadi Single Mom

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |09:04 WIB
Momen Tersedih Inara Rusli Mengurus Tiga Anak Sendirian Usai Setahun Jadi <i>Single Mom</i>
Inara Rusli dan Maia. (Foto: Youtube Maia Al El Dul)
A
A
A

Inara Rusli menceritakan momen tersedih setelah menjadi orangtua tunggal yang harus mengurus ketiga anaknya tanpa sosok suami.
Inara mengaku banyak memiliki tantangan dalam menjalani peran barunya itu setelah resmi bercerai dari Virgoun. Dia bahkan harus memutar otak untuk mendapat uang tambahan agar bisa mencukupi kebutuhan sang anak.

"Harus ngimbangin jualan sama kegiatan di luar. Lebih banyak keluar, mau nggak mau kita harus banyak suntik dana, ya aku mengusahakan itu lebih banyak kegiatan di luar untuk kejar setoran juga selain ngasih makan anak-anak juga nyuntik dana ke brand-brand aku," ujar Inara Rusli dikutip dari Kanal YouTube Maia ALELDUL TV, Jumat (25/10/2024).

Inara kemudian tak sungkan membeberkan momen paling sedih ketika meninggalkan anak-anaknya saat bekerja di luar kota selama beberapa hari.
Ketiga anak Inara yang merasa rindu pun melakukan panggilan video untuk mengetahui kabar sang bunda. Mereka yang masih di bawah umur kemudian kompak menangis lantaran tak bisa jauh dari ibundanya.

Inara Rusli



"Pernah, waktu awal kasus itu, aku melihat anak-anak di video call, karena anak-anak itu kan nggak pernah ditinggal sama Maminya berhari-hari kan, nggak usah berhari-hari, satu kali 24 jam aja mereka nggak pernah, jadi aku lagi keluar kota, terus video call, terus mereka bisa-bisanya kompak nangis bilang kangen, aku nangis juga. Jadi kayak pecah banget," katanya.

Kesedihan serupa juga dirasakan Inara ketika meninggalkan anaknya untuk syuting program televisi swasta. Padahal, kala itu ketiga anaknya sedang bersama Virgoun di rumahnya. Sebagai ibu, Inara pun tak kuat menahan kesedihan karena tak bisa lagi punya banyak waktu untuk sang anak setelah bercerai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180289//maia_estianty-NIgi_large.jpg
Rahasiakan Tanggal Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Maia Estianty: Kita Takut Ain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180199//maia_estianty-tILa_large.jpg
Maia Estianty Tak Ingin Ada Drama di Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Minta Keluarga Diberi Seragam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/298/3171854//allysa-h8Cv_large.jpg
Bikin Ngiler, Momen Alyssa Daguise Masak Beef Stew untuk Keluarga Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/33/3166424//lita_gading-ZVEj_large.JPG
Lita Gading Tak Pusingkan Laporan Ahmad Dhani: Saya Sibuk Go Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166342//maia_estianty-Gafz_large.JPG
Maia Estianty Ikut Berduka Driver Ojol Meninggal Dilindas Rantis Brimob: Ngenes dan Sedih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/33/3162311//maia_estianty_dab_syifa_hadju-Bv0Y_large.JPG
El Rumi Menang Tinju Lawan Jefri Nichol, Maia Estianty: Jangan Lagi-Lagi!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement