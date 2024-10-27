Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Zodiak Natalius Pigai yang Minta Anggaran Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |07:31 WIB
Ternyata Ini Zodiak Natalius Pigai yang Minta Anggaran Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM
Ternyata Ini Zodiak Natalius Pigai yang Minta Anggaran Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM, (Foto: MPI)
A
A
A

Natalius Pigai dikenal sebagai aktivis HAM yang selalu vokal menyuarakan keadilan dan hak asasi manusia. Belakangan, nama Natalius Pigai kembali jadi sorotan karena permintaannya untuk anggaran Rp20 triliun bagi Kementerian HAM.

Namun, tahukah kamu bahwa di balik kepribadiannya yang tegas, zodiak Natalius Pigai mungkin bisa memberikan gambaran unik tentang karakternya?

Siapa Natalius Pigai?

Natalius Pigai adalah sosok yang tidak asing dalam dunia aktivis HAM di Indonesia. Mantan anggota Komnas HAM ini dikenal karena sikapnya yang berani dalam memperjuangkan keadilan, terutama bagi masyarakat Papua dan isu-isu HAM yang sering kali tidak diungkap di media arus utama. 

Natalius Pigai selalu bersuara lantang terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, dan inilah yang membuatnya begitu dikenal luas oleh masyarakat.

Zodiak Natalius Pigai : Bagaimana Karakternya Terbentuk?

Natalius Pigai lahir pada 25 Desember 1975 yang berzodiak Capricorn. Zodiak ini dikenal dengan karakter kuat, teguh pada prinsip, dan berani menyuarakan pendapat, sangat cocok dengan sosok Natalius yang tidak pernah ragu menyuarakan apa yang dianggapnya benar.

1. Ketekunan dan Dedikasi Tinggi

Capricorn dikenal sebagai zodiak yang memiliki ketekunan dan dedikasi tinggi. Karakter ini tercermin pada Natalius Pigai yang terus berjuang, bahkan ketika tantangannya besar. Ketekunan Capricorn membuatnya tidak mudah menyerah, terutama dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia.

2. Prinsip dan Integritas

Orang berzodiak Capricorn biasanya memiliki prinsip yang kuat dan selalu memegang teguh integritas. Inilah yang mungkin menjadikan Natalius Pigai tidak takut untuk melawan ketidakadilan, meskipun itu berarti menghadapi pihak-pihak berkuasa.

3. Berjiwa Pemimpin dan Penuh Tanggung Jawab

Capricorn adalah zodiak yang berjiwa pemimpin dan penuh tanggung jawab, cocok dengan posisi Natalius sebagai sosok penting di dunia HAM. Dia tidak hanya membela hak orang lain, tetapi juga bertanggung jawab untuk terus membangun dan mengadvokasi perubahan positif.

 

