Vidi Aldiano Ungkap Peran Penting Deddy Corbuzier di Hidupnya: Jadi Tempat Berkeluh Kesah

Vidi Aldiano belakangan ini kerap dikenal dengan sebutan 'Vidi Podhub' lantaran menjadi host sebuah konten podcast bersama Deddy Corbuzier. Kini, Vidi Aldiano seolah ingin kembali kepada jati dirinya sebagai seorang penyanyi, kembali ke dunia musik yang disenanginya sejak kecil dengan merilis kagu Senyumin Dulu Aja.

Sudah cukup lama Vidi Aldiano tak merilis lagu, padahal dia belakangan muncul dengan nama panggung VIDI untuk mewarnai belantika musik Tanah Air. Tapi justru Vidi begitu menikmati 'kehidupan baru' sebagai host podcast atau bahkan yang kerap disebut fansnya, yakni sebagai pelawak.

Selain merilis lagu, Vidi juga merilis music video (MV) dari lagu “Senyumin Dulu Aja” di mana dirinya akhirnya mengajak sahabatnya, Deddy Corbuzier. Setelah digandeng oleh Deddy Corbuzier dalam konten podcastnya, giliran Vidi yang mengajak Deddy untuk masuk ke 'dunia'nya.

Suami Sheila Dara ini pun mengungkap bahwa Deddy Corbuzier menjadi salah satu support system terbaik di tahun ini yang membantunya melawan rasa kecemasan, di mana salah satunya karena perjuangannya melawan penyakit kanker yang dideritanya. Deddy Corbuzier menjadi tempat yang nyaman untuknya bersandar, mencurahkan isi hatinya.

"Kebetulan memang kita kerja seminggu sekali, pasti at least ketemu sama dia (Deddy Corbuzier) dan setiap kali gue cerita sama dia segala macem tuh, dia adalah pendengar yang sangat baik, dan kayak menjadi pundak di mana gue sering berkeluh kesah juga gitu loh," ujar Vidi Aldiano di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Vidi pun melempar candaan bahwa dirinya tak menyangka bisa bersahabat dengan seorang Deddy Corbuzier. Saat masa remajanya dulu, VIDI hanya bisa melihat Deddy di layar kaca sebagai pesulap. "Kayak gue bener-bener tidak merasa dan gak pernah punya plan, gila 2024 bestie gue Deddy Corbuzier, bro," ungkapnya.