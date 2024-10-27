Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kevin Sanova Lawan Main Ammar Zoni di Sinetron Viral karena Jual Roti, Kini Kerja sebagai Ojol

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |07:11 WIB
Kevin Sanova Lawan Main Ammar Zoni di Sinetron Viral karena Jual Roti, Kini Kerja sebagai Ojol
Kevin Sanova lawan main Ammar Zoni di sinetron viral karena jual roti, kini kerja sebagai ojol. (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone)
A
A
A

KISAH hidup Kevin Sanova penuh liku. Bintang sinetron Anak Langit ini sempat viral lantaran juaran roti keliling dan kini bekerja sebagai pengemudi ojek online.

Masih dengan sosok Kevin Sanova? Kabar mantan pemain sinetron Anak Langit ini belakangan bak hilang di telan bumi.

Padahal pada 2022 lalu, Kevin Sanova sempat viral di jagat maya usai beralih profesi sebagai pedagang roti keliling. 

Kini, Kevin Sanova datang dengan kabar terbaru. Tak lagi menjadi penjual roti keliling, kini pria berusia 32 tahun ini berprofesi menjadi pengemudi ojol alias ojek online. 

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kevin melalui sambungan telepon yang diterima redaksi Okezone.com, baru-baru ini. 

“Kalau jualan roti udah lama nggak. Terakhir itu di tahun 2022 setelah viral, nggak lama udahan. Karena aku kerja sama teman-teman yang pasok roti. Tapi karena ada berantem dengan teman satunya, jadi kita udahan bisnis roti itu,” ujar Kevin, baru-baru ini. 

“Sekarang jadi ojol. Tapi khusus yang nganter pesenan makanan gitu,” ucapnya. 

Meski sempat menjadi penjual roti keliling, hingga kini beralih profesi lagi menjadi pengemudi ojol, namun Kevin mengaku tidak malu dengan profesinya itu. 

Bahkan, dia dengan percaya diri mengatakan mau bekerja apa pun selama pekerjaan tersebut halal. 

“Nggak apa-apa jadi ojol juga. Ngapain malu. Yang penting halal,” katanya. 

Kevin mengaku masih tertarik untuk bekerja di dunia hiburan Tanah Air. Hanya saja, dia masih belum mendapatkan kesempatan kembali. 

Karena itu, dalam beberapa tahun belakangan, Kevin masih fokus berprofesi sebagai pengemudi ojol demi bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya.

Kedua orangtuanya saat ini diketahui tinggal di kawasan Bogor. Kevin mengaku kerap pulang ke rumah orangtuanya seminggu sekali usai selesai bekerja.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/598/3180883//cinta_sepenuh_jiwa-9vP3_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 37: Rina Khawatir Rahasianya dengan Hasbi Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/598/3180868//kau_ditakdirkan_untukku-MFgv_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 197: Dara Akui Masa Lalunya pada Tania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/598/3180867//terbelenggu_rindu-rgcO_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 410: Elang Rindu Maudy, Biru Alami Gejala Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/598/3180865//dusta_di_balik_cinta-cW32_large.JPG
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 62: Dewa Usir Wati dan Winda, Angga Perjuangkan Cinta Pada Kirana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180123//kau_ditakdirkan_untukku-ID0d_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 194: Ingatan Pulih, Cakra Siap Balas Dendam Pada Devan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180109//cinta_sepenuh_jiwa-Xhn1_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 33: Lala Selidiki Hasbi, Rina Bungkam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement