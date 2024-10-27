Kevin Sanova Lawan Main Ammar Zoni di Sinetron Viral karena Jual Roti, Kini Kerja sebagai Ojol

Kevin Sanova lawan main Ammar Zoni di sinetron viral karena jual roti, kini kerja sebagai ojol. (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone)

KISAH hidup Kevin Sanova penuh liku. Bintang sinetron Anak Langit ini sempat viral lantaran juaran roti keliling dan kini bekerja sebagai pengemudi ojek online.

Masih dengan sosok Kevin Sanova? Kabar mantan pemain sinetron Anak Langit ini belakangan bak hilang di telan bumi.

Padahal pada 2022 lalu, Kevin Sanova sempat viral di jagat maya usai beralih profesi sebagai pedagang roti keliling.

Kini, Kevin Sanova datang dengan kabar terbaru. Tak lagi menjadi penjual roti keliling, kini pria berusia 32 tahun ini berprofesi menjadi pengemudi ojol alias ojek online.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kevin melalui sambungan telepon yang diterima redaksi Okezone.com, baru-baru ini.

“Kalau jualan roti udah lama nggak. Terakhir itu di tahun 2022 setelah viral, nggak lama udahan. Karena aku kerja sama teman-teman yang pasok roti. Tapi karena ada berantem dengan teman satunya, jadi kita udahan bisnis roti itu,” ujar Kevin, baru-baru ini.

“Sekarang jadi ojol. Tapi khusus yang nganter pesenan makanan gitu,” ucapnya.

Meski sempat menjadi penjual roti keliling, hingga kini beralih profesi lagi menjadi pengemudi ojol, namun Kevin mengaku tidak malu dengan profesinya itu.

Bahkan, dia dengan percaya diri mengatakan mau bekerja apa pun selama pekerjaan tersebut halal.

“Nggak apa-apa jadi ojol juga. Ngapain malu. Yang penting halal,” katanya.

Kevin mengaku masih tertarik untuk bekerja di dunia hiburan Tanah Air. Hanya saja, dia masih belum mendapatkan kesempatan kembali.

Karena itu, dalam beberapa tahun belakangan, Kevin masih fokus berprofesi sebagai pengemudi ojol demi bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya.

Kedua orangtuanya saat ini diketahui tinggal di kawasan Bogor. Kevin mengaku kerap pulang ke rumah orangtuanya seminggu sekali usai selesai bekerja.