HOME WOMEN FASHION

5 Inspirasi OOTD Musim Panas ala Marshanda, Dijamin Fresh!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |11:28 WIB
5 Inspirasi OOTD Musim Panas ala Marshanda, Dijamin <i>Fresh</i>!
Marshanda. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

Musim panas tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Teriknya matahari mengharuskan masyarakat berpakaian yang nyaman agar tetap leluasa saat beraktivitas.

Meski begitu, bukan berarti Anda tak bisa bergaya dan tampil modis di musim panas. Memadukan outfit yang kece tapi tetap nyaman bisa Anda lakukan lho! Salah satu inspirasinya dari selebritis cantik, Marshanda.

Asyik berada di Los Angeles, Amerika Serikat, Marshanda membagikan sederet outfit kece dengan nuansa cerah yang cocok dipakai saat musim panas ini. Tak hanya modis, deretan outfit ini juga nyaman dan bikin Anda tetap bebas bergerak.

Penasaran, seperti apa gaya outfit Marshanda yang kece, fresh dan cocok jadi inspirasi busana di musim panas ini? Yuk intip potretnya dari Instagram, @marshanda99, Kamis (24/10/2024).

1. Long Sleeve hitam dengan Rok Denim

Pertama ada gaya Marshanda alias Caca dengan long sleeve hitam yang terlihat modis, tapi tetap nyaman. Atasan tersebut memiliki model sabrina sehingga menampilkan bagian pudak dan memberikan nuansa nyaman.

Potret modis Marshanda di Los Angeles. (Foto: Instagram)

Atasan simple itu dipadukan dengan rok denim panjang oversized sehingga memberikan rasa nyaman di cuaca panas. Perpaduan outfit ini juga menambah kesan modis pada penampilan Caca.

2. Pakai Dress Berbahan Flowy

Saat musim panas, mengenakan pakaian dengan bahan katun yang lembut dan flowy juga jadi pilihan tepat. Bahan tersebut akan membuat kulit lebih adem dan terasa nyaman.

Potret modis Marshanda di Los Angeles. (Foto: Instagram)

Seperti dress yang dikenakan Marshanda ini. Nampak ia memakai dress motif bunga berwarna hijau yang cerah. Dress tersebut berbahan jatuh sehingg memberikan sirkulasi udara yang nyaman.

3. Warna Cerah untuk Musim Panas

Memakai warna cerah untuk musim panas juga cocok lho! Cobalah memadukan warna outfit yang vibrant agar Anda terlihat lebih fresh.

Marshanda

Marshanda terlihat mengenakan mini dress perpaduan warna putih, merah muda dan fuchsia. Warna ini memberikan kesan cerah dan cocok dikenakan di musim panas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Fashion Musim Panas OOTD Marshanda
