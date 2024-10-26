Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wina Natalia Cerai dari Anji, Tetap Bersyukur Besarkan Anak Berkebutuhan Khusus

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |21:43 WIB
Wina Natalia Cerai dari Anji, Tetap Bersyukur Besarkan Anak Berkebutuhan Khusus
Wina Natalia cerai dari Anji, tetap bersyukur besarkan anak berkebutuhan khusus. (Foto: Instagram)
A
A
A

WINA Natalia tengah menikmati kesibukannya sebagai orangtua tunggal usai resmi bercerai dari musisi Anji Manji. Dia juga harus ekstra mendampingi anaknya, Sigra Umar Narada, yang berkebutuhan khusus.

Wina mengaku banyak mendapat hikmah mengurus sang anak. Mulai dari melatih kesabaran hingga meningkatkan rasa syukur atas pemberian Tuhan.

“Rasanya luar biasa, tapi kita jadi belajar jadi manusia yang sabar, telaten banget. Aku malah beruntung punya anak istimewa karena selalu berusaha lebih baik, jadi sabar banget sih," kata Wina Natalia di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Saat ini, Sigra sudah jarang menjalani terapi untuk mengatasi autismenya itu. Namun, Wina menegaskan kalau kegiatan sang anak di sekolah setara dengan menjalani terapi tersebut.

Sebab, Sigra dikatakan banyak memiliki kegiatan di luar kelas seperti mengikuti ekskul menggambar hingga memasak.

"Waktu awal ketahuan sampai umur lima atau enam tahun masih terapi. Sekarang sudah nggak karena dia tiap hari sekolah. Terapinya diconvert ke sekolah yang setiap hari itu. Dia kegiatannya banyak banget, ada ekskul cooking, gambar, macam-macam," ucapnya.

 

1 2
      
Telusuri berita women lainnya
