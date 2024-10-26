3 Potret Anya Geraldine Menikmati Liburan di Italia, Tampil Cantik dan Memesona

Potret Anya Geraldine menikmati liburan di Italia, tampil cantik dan memesona. (Foto: Instagram)

ANYA Geraldine saat ini tengah menikmati liburan di Italia. Momen tersebut dia bagikan di laman Instagram pribadinya.

Selain menghadiri acara pernikahan kerabatnya, Anya Geraldine juga mengunjungi beberapa destinasi wisata menarik yang ada di sana. Salah satunya saat dia menikmati kesendirian di Danau Braires.

Anya nampak asyik menikmati secangkir kopi sambil melihat keindahan sekitar. Penampilannya yang stylish jadi sorotan.

Penasaran seperti apa potret Anya Geraldine saat menikmati kesendirian di Danau Braise? Berikut ulasannya dari media sosial Instagram @anyageraldine, Sabtu (26/10/2024).

1. Pamer wajah cantik



Potret Anya Geraldine saat menikmati keindahan Danau Braise di Italia. Dia terlihat memakai turtle neck warna hitam dipadukan jaket tebal warna abu-abu. Dia pose menoleh sambil memamerkan rambut panjang. Keindahan danau di belakangnya pun terlihat jelas dengan warna tosca nan indah.

Anya Geraldine liburan di Italia. (Foto: Instagram)

“Cantik banget sayangku,” tulis @athira***.