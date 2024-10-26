Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tante Ernie Pamer Foto Berkeringat Usai Olahraga, Dipuji Cantik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |20:41 WIB
Tante Ernie Pamer Foto Berkeringat Usai Olahraga, Dipuji Cantik
Tante Ernie pamer foto berkeringat usai olahraga, dipuji cantik. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN selebgram Tante Ernie selalu mencuri perhatian. Termasuk saat dirinya usai berolahraga dan terlihat berkeringat. 

Tante Ernie memang aktif di media sosial dan sering kali membagikan kegiatannya. Menariknya, dia sampai mendapat julukan ‘Pemersatu Bangsa’ dari para pengikutnya.

Melalui postingannya di Instagram, wanita 48 tahun ini banyak mengunggah kegiatannnya. Salah satu yang mencuri perhatian adalah dia kerap memerkan busana seksi yang bikin mata netizen tak berkedip.

Seperti pada postingan terbarunya, Tante Ernie mengunggah dirinya setelah olahraga. Dia foto selfie memakai sport bra warna merah maroon.

Tante Ernie pamer foto berkeringat usai olahraga. (Foto: Instagram)
Tante Ernie pamer foto berkeringat usai olahraga. (Foto: Instagram)

Wajah cantiknya naturalnya begitu terlihat dengan polesan makeup tebal. Sementara itu, rambut panjangnya dikuncir simpel. 

 

