Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

AHY Nostalgia di Akmil Magelang, Ikuti Retret Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |20:23 WIB
AHY Nostalgia di Akmil Magelang, Ikuti Retret Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
AHY nostalgia di Akmil Magelang, ikuti retret Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. (Foto: Instagram)
A
A
A

AGUS Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah bernostalgia di Magelang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kabinat Merah Putih ini tengah menjalani tetret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Ya, Menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat ini tengah menjalani kegiatan pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menjalani retret seperti ini, ternyata bukan hal yang baru bagi AHY. Putra dari Susilo Bambang Yudhoyono ini justru tengah nostalgia karena pernah menjalani pendidikan militer di Lembah Tidar.

Untuk mengenang momen tersebut, AHY mengunggah foto lawas dirinya saat masih sekolah. Dia tampil gagah dalam balutan seragam, lengkap dengan beberapa pin di bajunya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180907//gibran-sbv7_large.jpg
Gibran Melayat ke Keraton Solo, Berdoa di Depan Jenazah Raja Paku Buwono XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180719//prabowo-LQcd_large.jpg
Presiden Prabowo Tiba di Halim Usai Hadiri KTT APEC Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180693//prabowo-5L7J_large.jpg
Presiden Korsel Kagum dengan Presiden Prabowo yang Meraih Kepusasan Publik Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180668//prabowo_bersama_presiden_republik_korea_lee_jae_myung-denG_large.jpg
Prabowo ke Presiden Korea Selatan: Anak Muda Indonesia Tergila-gila K-Pop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180626//presiden_prabowo_bertemu_pm_selandia_baru_christopher_luxon-Dd5S_large.jpg
Prabowo Minta Guru dari Selandia Baru Ajarkan Bahasa Inggris kepada Calon PMI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180592//gibran_jajal_program_cek_kesehatan_gratis_di_puskesmas_menteng-PW9c_large.jpg
Ketika Gibran Jajal Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Menteng
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement