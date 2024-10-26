AHY Nostalgia di Akmil Magelang, Ikuti Retret Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

AGUS Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah bernostalgia di Magelang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kabinat Merah Putih ini tengah menjalani tetret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Ya, Menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat ini tengah menjalani kegiatan pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menjalani retret seperti ini, ternyata bukan hal yang baru bagi AHY. Putra dari Susilo Bambang Yudhoyono ini justru tengah nostalgia karena pernah menjalani pendidikan militer di Lembah Tidar.

Untuk mengenang momen tersebut, AHY mengunggah foto lawas dirinya saat masih sekolah. Dia tampil gagah dalam balutan seragam, lengkap dengan beberapa pin di bajunya.