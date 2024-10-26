Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Mitzi Abigail, Istri Anthony Ginting yang Kini Jadi YouTuber

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |16:23 WIB
5 Potret Cantik Mitzi Abigail, Istri Anthony Ginting yang Kini Jadi YouTuber
Potret cantik Mitzi Abigail, istri Anthony Ginting yang kini jadi YouTuber. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET cantik Mitzi Abigail tengah menjadi sorotan. Pasalnya, dia resmi dinikahi atlet bulu tangkis Indonesia Anthony Ginting hari ini, Sabtu (26/10/2024).

Tak sedikit dari kalangan warganet yang kembali dibuat penasaran dengan sosok Mitzi Abigail. Nah, berikut beberapa potret cantiknya, melansir dari akun Instagramnya, @mitziabigail. 

1. Mantan pemain bulu tangkis

Tak banyak yang tahu, bahwa Mitzi merupakan mantan pemain bulu tangkis cantik yang kini juga dikenal sebagai selebgram dan YouTuber. 

Perempuan cantik ini kerap membuat beragam konten tentang bulu tangkis, memasak, hingga membagikan tips kecantikan.

Mitzi Abigail mantan pemain bulu tangkis. (Foto: Instagram)
Mitzi Abigail mantan pemain bulu tangkis. (Foto: Instagram)

2. Cinlok dengan Anthony Ginting

Mitzi Abigail adalah gadis Indonesia yang lahir di Jakarta, 19 Februari 1996. Dia memiliki nama lengkap Mitzi Abigail Purnama.

Sebelumnya, Mitzi Abigail pernah menjadi atlet bulu tangkis yang tergabung di PB Djarum bersama Anthony Ginting. Mitzi Abigail pernah menjadi pemain bulu tangkis spesialis tunggal putri, namun tak lolos seleksi pelatnas PBSI.

Sebagai informasi, Anthony Ginting dan Mitzi Abigail telah menjalin kasih sejak 2014.

Mitzi Abigail cinlok dengan Anthony Ginting. (Foto: Instagram)
Mitzi Abigail cinlok dengan Anthony Ginting. (Foto: Instagram)

3. Alasan pensiun dari dunia bulu tangkis 

Mitzi tidak melanjutkan kariernya di dunia bulu tangkis dan memutuskan gantung raket lebih dini. Alasan kekasih Anthony Ginting itu pensiun muda karena ingin melanjutkan pendidikannya.

Mitzi Abigail diketahui sempat menimpa ilmu di Australia dan menjalani hubungan jarak jauh dengan Anthony Ginting.

Mitzi Abigail jalani LDR dengan Anthony Ginting. (Foto: Instagram)
Mitzi Abigail jalani LDR dengan Anthony Ginting. (Foto: Instagram)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180841//maria_febe_kusumastuti-7xcB_large.jpg
Kisah Spiritual Maria Febe: Mantan Bintang Bulu Tangkis Indonesia yang Tertarik Mualaf sejak Dengar Azan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180832//jonatan_christie-M7mp_large.jpg
Susah Payah Lolos Final Hylo Open 2025, Jonatan Christie Akui Laga Lawan Alex Lanier bak Roller Coaster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180817//sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-FDKr_large.jpg
Tersenyum Lebar Usai Lolos ke Final Hylo Open 2025, Sabar/Reza Optimistis Bidik Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180807//jonatan_christie-pUZj_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Final Hylo Open 2025: Termasuk Jonatan Christie, 3 Wakil Indonesia Siap Jadi Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180794//alwi_farhan-TQFM_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Berpotensi Sumbang Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180779//jonatan_christie-8exc_large.jpg
Hasil Lengkap Semifinal Hylo Open 2025: Jonatan Christie, Putri KW, Sabar/Reza Kompak Tembus Final!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement