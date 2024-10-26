5 Potret Cantik Mitzi Abigail, Istri Anthony Ginting yang Kini Jadi YouTuber

Potret cantik Mitzi Abigail, istri Anthony Ginting yang kini jadi YouTuber. (Foto: Instagram)

POTRET cantik Mitzi Abigail tengah menjadi sorotan. Pasalnya, dia resmi dinikahi atlet bulu tangkis Indonesia Anthony Ginting hari ini, Sabtu (26/10/2024).

Tak sedikit dari kalangan warganet yang kembali dibuat penasaran dengan sosok Mitzi Abigail. Nah, berikut beberapa potret cantiknya, melansir dari akun Instagramnya, @mitziabigail.

1. Mantan pemain bulu tangkis

Tak banyak yang tahu, bahwa Mitzi merupakan mantan pemain bulu tangkis cantik yang kini juga dikenal sebagai selebgram dan YouTuber.

Perempuan cantik ini kerap membuat beragam konten tentang bulu tangkis, memasak, hingga membagikan tips kecantikan.

Mitzi Abigail mantan pemain bulu tangkis. (Foto: Instagram)

2. Cinlok dengan Anthony Ginting

Mitzi Abigail adalah gadis Indonesia yang lahir di Jakarta, 19 Februari 1996. Dia memiliki nama lengkap Mitzi Abigail Purnama.

Sebelumnya, Mitzi Abigail pernah menjadi atlet bulu tangkis yang tergabung di PB Djarum bersama Anthony Ginting. Mitzi Abigail pernah menjadi pemain bulu tangkis spesialis tunggal putri, namun tak lolos seleksi pelatnas PBSI.

Sebagai informasi, Anthony Ginting dan Mitzi Abigail telah menjalin kasih sejak 2014.

Mitzi Abigail cinlok dengan Anthony Ginting. (Foto: Instagram)

3. Alasan pensiun dari dunia bulu tangkis

Mitzi tidak melanjutkan kariernya di dunia bulu tangkis dan memutuskan gantung raket lebih dini. Alasan kekasih Anthony Ginting itu pensiun muda karena ingin melanjutkan pendidikannya.

Mitzi Abigail diketahui sempat menimpa ilmu di Australia dan menjalani hubungan jarak jauh dengan Anthony Ginting.