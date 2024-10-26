6 Momen Seru Gus Miftah Selfie Bareng Gibran hingga Mayor Teddy di Hari Kedua Retret Akmil Magelang

GUS Miftah membagikan momen seru di hari kedua saat retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Sabtu (26/10/2024) pagi. Selain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gus Miftah juga selfie bersama Mayor Teddy selaku Sekretaris Kabinet (Seskab).

Para Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Utusan Khusus, hingga Penasihat Khusus Presiden kembali menjalani latihan olahraga dan baris-berbaris di Akmil Magelang. Selain itu, ada agenda lainnya yang dilakukan bersama Presiden Prabowo Subianto.

Potret hari kedua retreat Kabinet Merah Putih di Akmil itu tak hanya dibagikan oleh Raffi Ahmad, namun juga Gus K.H. Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah melalui akun Instagramnya.

Seperti diketahui, Gus Miftah menjadi salah satu sosok figur publik yang dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden. Dia menjabat di Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Berikut beberapa potret kebersamaa Gus Miftah dengan para Menteri hingga Wakil Menteri di momen hari kedua retreat kabinet merah putih, melansir dari akun Instagramnya, @gusmiftah.

1. Selfie dengan Gibran

Gus Miftah tak mau ketinggalan berselfie dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Keduanya tampak sama-sama gagah dalam balutan seragam loreng.

Momen seru Gus Miftah selfie bareng Gibran di Akmil Magelang. (Foto: Instagram)

2. Selfie dengan Mayor Teddy

Tak ketinggalan, Gus Miftah memanfaatkan momen tersebut dengan berselfie dengan Mayor Teddy, mantan ajudan Prabowo yang kini dilantik sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).



Momen seru Gus Miftah selfie bareng Mayor Teddy di Akmil Magelang. (Foto: Instagram)

3. Selfie dengan ajudan pribadi Prabowo

Gus Miftah juga membagikan potret selfienya dengan ajudan pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, yang kini tengah mengambil alih posisi Mayor Teddy.