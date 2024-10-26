Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Suka Mengobrol Panjang, 5 Zodiak Ini Cerewet Banget?

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |20:00 WIB
Suka Mengobrol Panjang, 5 Zodiak Ini Cerewet Banget?
5 Zodiak Sangat Cerewet (Foto: Freepik)
A
A
A

JIKA sebagian orang lebih suka diam dan hanya bicara seperlunya, tentunya ada juga orang-orang yang sangat kontras dengan sifat ini. Alias suka sekali banyak bicara dan mengobrol panjang.

Beberapa zodiak dikenal sebagai komunikator ulung yang senang berbagi cerita dan ide. Dikutip dari Times of India, Minggu (27/10/2024) berikut adalah 5 zodiak yang suka percakapan panjang dan cerewet di kehidupan sehari-hari.  

1. Gemini

Gemini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan suka mengumpulkan serta membagikan informasi. Mereka mudah terlibat dalam percakapan panjang karena kecintaan mereka terhadap komunikasi.

2. Leo

Karismatik dan penuh percaya diri, Leo gemar berbagi cerita panjang lebar. Mereka suka menjadi pusat perhatian, terutama saat bercerita.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826//zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226//zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792//zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177531//still_single-kUK6_large.jpg
VISION+ Rilis Series Still Single: Kisah Cinta, Zodiak, dan Pencarian Jati Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744//zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281//stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement