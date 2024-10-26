Suka Mengobrol Panjang, 5 Zodiak Ini Cerewet Banget?

JIKA sebagian orang lebih suka diam dan hanya bicara seperlunya, tentunya ada juga orang-orang yang sangat kontras dengan sifat ini. Alias suka sekali banyak bicara dan mengobrol panjang.

Beberapa zodiak dikenal sebagai komunikator ulung yang senang berbagi cerita dan ide. Dikutip dari Times of India, Minggu (27/10/2024) berikut adalah 5 zodiak yang suka percakapan panjang dan cerewet di kehidupan sehari-hari.

1. Gemini

Gemini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan suka mengumpulkan serta membagikan informasi. Mereka mudah terlibat dalam percakapan panjang karena kecintaan mereka terhadap komunikasi.

2. Leo

Karismatik dan penuh percaya diri, Leo gemar berbagi cerita panjang lebar. Mereka suka menjadi pusat perhatian, terutama saat bercerita.