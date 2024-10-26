Potret Romantis Rasyid Rajasa dan Tamara Kalla, Akhirnya Move On Setelah 6 Tahun Menduda

POTRET Rasyid Rajasa dan calon istri, Tamara Kalla yang romantis mencuri perhatian. Pasalnya, Rasyid sudah enam tahun menduda setelah ditinggal pergi mendiang sang istri, Adara Taista.

Masih ingat dengan kisah cinta yang begitu menyentuh karena ketulusan yang mendalam dari Rasyid Rajasa kepada istrinya, Adara Taista? Perjalanan cinta dan Rasyid Rajasa dan Adara Taista sempat menjadi perbincangan hangat karena kesetiaan Rasyid Rajasa yang rela menikahi Adara saat mengidap penyakit kanker kulit.

Bahkan ketika mereka baru enam bulan menikah, Rasyid harus merelakan kepergian wanita yang paling dicintainya itu. Pernikahan yang berlangsung pada 23 Desember 2017 itu pun, menjadi puncak pembuktian cinta sejati Rasyid kepada Dara.

Rasyid setia menemani Adara untuk menjalani pengobatan hingga akhirnya meninggal di RS Moriyama Memorial Tokyo, Jepang, 19 Mei 2018 lalu dan dimakamkan tepat di hari ulang tahun Rasyid, 21 Mei 2018.

Sudah enam tahun lamanya, Rasyid melanjutkan hidup dengan terus mengenang Adara di setiap harinya. Belum ada wanita yang berhasil memikat hatinya untuk menggantikan posisi Adara.

Sampai pada akhirnya, datang sosok Tamara Kalla yang menjadi pelipur lara bagi Rasyid. Adara memang selalu punya tempat tersendiri di hatinya, tapi Tamara hadir untuk berada di sisinya. Bersama wanita yang disebut sebagai calon istrinya itu, Rasyid seolah ingin membuka lembaran baru.

Dia mengenalkan pasangan barunya melalui sebuah postingan di Instagram pribadinya. Di postingan itu, adik Aliya Rajasa ini mengucapkan selamat ulang tahun pada sang kekasih dengan membagikan potret kebersamaan mereka.

