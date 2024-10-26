Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Suka Terburu-Buru Mengambil Keputusan Besar, Anda Termasuk?

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |20:00 WIB
3 Zodiak Suka Terburu-Buru Mengambil Keputusan Besar, Anda Termasuk?
3 Zodiak Suka Terburu-Buru Mengambil Keputusan Besar (Foto: Wirestock)
A
A
A

TAK dipungkiri, tidak sedikit orang lebih suka menjalani hidup dengan fase yang begitu cepat. Termasuk ketika mengambil keputusan besar dalam hidupnya,  dengan keyakinan tanpa berpikir panjang.

Ya, memang tidak semua orang suka berhenti sejenak untuk mempertimbangkan untung rugi sebelum membuat langkah besar, dan hal ini disebut jadi salah satu karakter pembawaan di beberapa zodiac. Dilansir dari Pink Villa, Sabtu (26/10/2024) berikut paparannya.

1. Aries: Contoh sempurna dari orang yang suka bertindak cepat dalam mengambil keputusan besar. Zodiak berelemen api ini dikuasai oleh Mars, planet ambisi dan gairah.

Mereka termotivasi oleh perubahan, dan tak segan-segan untuk mengambil langkah drastis. Sifat impulsif mereka sering membuat mereka bergerak cepat, tanpa mempertimbangkan pandangan orang lain.

 

Halaman:
1 2
      
