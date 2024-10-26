Aries hingga Virgo, 3 Zodiak Pilar Kekuatan di Keluarga

BEBERAPA orang berbagi hubungan yang kuat dan penuh kasih dengan keluarga, terutama orang tua. Bukan hanya sekedar jadi tulang punggung, namun jadi pilar kekuatan utama di keluarga tersebut.

Berdasarkan astrologi, orang-orang tersebut umumnya memiliki tanda zodiak berikut ini. Mengutip Pink Villa, Sabtu (26/10/2024) ini dia ulasan singkatnya.

Aries: Untuk urusan keluarga, si Aries menunjukkan pengabdian yang luar biasa semangat beri dukungan hingga membantu sanak keluarga yang membutuhkan.