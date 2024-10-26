Aries hingga Virgo, 3 Zodiak Pilar Kekuatan di Keluarga (Foto: Lifestylememory/Freepik)
BEBERAPA orang berbagi hubungan yang kuat dan penuh kasih dengan keluarga, terutama orang tua. Bukan hanya sekedar jadi tulang punggung, namun jadi pilar kekuatan utama di keluarga tersebut.
Berdasarkan astrologi, orang-orang tersebut umumnya memiliki tanda zodiak berikut ini. Mengutip Pink Villa, Sabtu (26/10/2024) ini dia ulasan singkatnya.
- Aries: Untuk urusan keluarga, si Aries menunjukkan pengabdian yang luar biasa semangat beri dukungan hingga membantu sanak keluarga yang membutuhkan.
- Pisces: Para pemilik zodiac ini dikenal sensitif dan sangat berempati terhadap orang tua mereka. Mereka selalu memperhatikan kebutuhan orang tua, baik secara fisik maupun emosional. Pisces akan dengan senang hati membantu dalam tugas sehari-hari, serta melibatkan mereka dalam kegiatan menyenangkan untuk menjaga kebahagiaan mereka. Dedikasi Pisces kepada keluarga sangat kuat.