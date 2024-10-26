Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana Pakai Seragam Loreng Jalani Retret, Stunning Abis!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |10:08 WIB
Potret Cantik Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana Pakai Seragam Loreng Jalani Retret, <i>Stunning</i> Abis!
Menpar Widiyanti Putri saat retret. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjadi salah satu jajaran di Kabinet Merah Putih yang mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 25-27 Oktober 2024.

Melalui postingannya di Instagram, Widiyanti terlihat membagikan aktivitasnya. Salah satunya momen dia tampil kece dalam balutan baju lorenga. 

Penampilannya pun jadi sorotan karema terlihat cantik dan tetap stylish. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya, Jumat (25/10/2024). 

1. Mengikuti retret di Akademi Militer Malang

Menpar Widiyanti tengah mengikuti kegiatan retret bersama jajaran menteri lainnya di Kabinet Merah Putih. Momen tersebut ia bagikan di laman Instagram pribadinya.

Widyanti Putri

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/298/3171849//menpar_wardhana-Qqlx_large.jpg
Gaet Wisman dengan Diplomasi Seblak ala Widiyanti Putri Wardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/406/3163754//tren_pacu_jalur-x7IR_large.JPG
Viral Usai Tren Aura Farming, Festival Pacu Jalur 2025 Digelar 20 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/455/3161394//anindya_bakrie-V93h_large.jpg
Retret Kadin 2025, Anindya Bakrie Optimistis Hasilkan  Pengusaha Berjiwa Pejuang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161217//kadin-OSPH_large.jpg
200 Pengusaha Siap Dilatih, Anindya Bakrie Ungkap Prabowo Akan Lepas Keberangkatan Retret Kadin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/406/3128413//3_strategi_kemenpar_hadapi_tarif_timbal_balik_donald_trump_salah_satunya_ekspor_jasa_pariwisata-hKJv_large.jpg
3 Strategi Kemenpar Hadapi Tarif Timbal Balik Donald Trump, Salah Satunya Ekspor Jasa Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/549/3124630//menpar_widiyanti_putri-nwrl_large.jpg
Kunjungan Wisman Capai 1 Juta, Menteri Pariwisata Widiyanti Gencarkan Promosi Global
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement