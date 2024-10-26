Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Kebersamaan Ari Lasso dan Istri Sebelum Memutuskan Bercerai

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |05:54 WIB
Ari Lasso dan istri. (Foto: IG Ari Lasso)
Ari Lasso dan istri. (Foto: IG Ari Lasso)
A
A
A

Kabar tak mengenakan datang dari penyanyi Ari Lasso. Pasalnya dia mengumumkan telah resmi bercerai dengan sang istri Vita Dessy sejak Februari 2024. 

Hal ini Ari Lasso sampaikan di akun Instagram miliknya. Ia mengatakan perpisahannya ini dilakukan secara baik-baik. Namun Ari Lasso tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan perceraiannya itu.

Kabar perceraian tersebut tentu saja mengejutkan publik. Pasalnya selama ini rumah tangga Ari Lasso selalu terlihat baik-baik saja.

Okezone akan merangkum kebersamaan Ari Lasso dan istri sebelum bercerai. Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Jumat (25/10/2025). 

1. 25 tahun menikah

Ari Lasso dan Vita resmi menikah pada tahun 1999. Perjalanan cinta Ari Lasso ternyata tidak mudah, pasalnya ia sempat ditentang oleh keluarga Vita karena perbedaan agama. 

Keduanya juga menjalani tiga kali prosesi pernikahan, yakni di gereja, di rumah, dan ketiga di catatan sipil. Hal itu yang membuat dia bingung menentukan tanggal pernikahan. Akhirnya 24 Februari 1999 ditetapkan jadi hari pernikahan mereka.

Ari Lasso dan istri

2. Dikaruniai empat orang anak

Rumah tangga Ari Lasso dan Vita semakin lengkap setelah dikaruniai empat orang anak, yakni Aura Rivanya Maharani, Audra Anandira Lasso,, Abraham Bernard Lasso, dan Alexandra Lasso. Melalui postingannya di Instagram, Ari Lasso banyak membagikan momen kebersamaan dengan keluarganya. 

Ari Lasso dan istri

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
