5 Potret Modis Marshanda di Los Angeles, Outfitnya Bikin Salfok

PENAMPILAN Marshanda di Los Angeles (LA), Amerika Serikat sukses mencuri perhatian. Dia tampil modis dengan pilihan outfit yang keren.

Marshanda belakangan tengah menikmati momen liburannya di Los Angeles. Hal tersebut diketahui dalam beberapa postingan yang dibagikan di akun media sosial Instagramnya.

Penampilan Marshanda selama di LA itu pun sukses mencuri perhatian. Pasalnya, artis berusia 35 tahun itu tampak tampil modis dengan mix and match outfit.

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @marshanda99.

1. Tampil chic dengan blazer dan celana Y2K

Dalam potret ini, penampilan Marshanda tampak begitu chic. Dia sukses memberikan tampilan semi formal lewat atasan blazer yang dipadukan dengam celana Y2K. Uniknya, celana jeans tersebut tampak memiliki detail cut out berbentuk spiral.

Potret modis Marshanda di Los Angeles. (Foto: Instagram)

2. Tampil bak gadis belia

Penampilan chic berkat outfit yang dikenakannya itu juga sukses membuat penampilan Marshanda jadi lebih awet muda bak gadis belia.

Potret modis Marshanda di Los Angeles. (Foto: Instagram)

3. Senyum manis nan khas

Selain karena outfitnya yang modis, penampilan Marshanda dalam potret ini juga semakin sukses mencuri perhatian karena senyum manisnya yang khas.