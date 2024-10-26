Gagahnya Rayyanza Pakai Jas, Dijuluki Mirip CEO hingga The Next Raffi Ahmad

Gagahnya Rayyanza pakai jas, dijuluki mirip CEO hingga the next Raffi Ahmad. (Foto: Instagram)

RAYYANZA Malik Ahmad kembali mencuri perhatian berkat penampilannya yang menggemaskan. Kali ini dia tampil gagah mengenakan jas.

Rayyanza seolah tak mau kalah tenar dengan sang ayah, Raffi Ahmad, yang belakangan menjadi sorotan karena tampil gagah saat mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Melalui akun Instagram Raffi, terlihat beberapa potret Rayyanza tampil gagah dengan setelah jas dan celana hitam. Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram @raffinagita1717.

1. Mirip CEO

Dengan setelan jas dan celana hitam yang dikenakannya itu, banyak netizen yang menyebut penampilan Rayyanza kali ini mirip CEO alias pemilik perusahaan nan kaya raya.

Gagahnya Rayyanza Malik Ahmad pakai jas. (Foto: Instagram)

“Minimal karyawan dulu pung, buru-buru amat jadi CEO,” tulis @sya***

“Gue yakin cipung bakalan jadi orang sukses melebihi papanya, bakalan jadi CEO terkaya di dunia,” tulis @rin***

2. Raffi Ahmad junior

Penampilan gagah Cipung dalam balutan jas dan celana hitamnya itu sukses mengingatkan netizen dengan gaya sang ayah, Raffi Ahmad.

Gagahnya Rayyanza Malik Ahmad pakai jas. (Foto: Instagram)

“The Next Raffi Ahmad,” tulis @ria***

“Gayanya mirip papa rafi banget ya aja,” tulis @ava***

3. Bikin netizen gemas

Selain dibuat terpesona dengan gaya ganteng Rayyanza dalam balutan jas dan celana hitamnya itu, tak sedikit juga yang dibuat gemas dengan tingkah lucunya saat berpose bak model.

Gagahnya Rayyanza Malik Ahmad pakai jas. (Foto: Instagram)

“Aaaaak gemessss bangett pengen bungkus,” tulis @hil***

“Lengah dikit jadi model,” tulis @asn***