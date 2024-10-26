Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

APR, Duniatex dan Matahari Unjuk Koleksi Fashion Ramah Lingkungan di JFW 2025

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |20:01 WIB
APR, Duniatex dan Matahari Unjuk Koleksi <i>Fashion</i> Ramah Lingkungan di JFW 2025
APR, Duniatex dan Matahari unjuk koleksi fashion ramah lingkungan di JFW 2025. (Foto: Syifa Fauziah/Okezone.com)
A
A
A

AJANG Jakarta Fashion Week (JFW) 2025 kembali digelar pada 21-27 Oktober 2024. Acara ini menampilkan karya dari brand lokal, salah satunya kolaborasi Asia Pacific Rayon (APR), Duniatex dan Matahari. 

Mengusung tema “Fashion Evolution”, kolaborasi ini menampilkan 48 koleksi dalam fashion show yang digelar di Pondok Indah Mall (PIM) 3. Koleksinya sangat menarik.

Pada koleksinya ini, Matahari Department Store menggandeng Asia Pacific Rayon (APR) dan Duniatex membuat koleksi ramah lingkungan dari dua brand, Nevada dan ZES. APR menyediakan serat viscose-rayon yang terbarukan dan biodegradable, yang kemudian diolah oleh DuniaTex menjadi kain berkualitas. 

Koleksi fashion ramah lingkungan di JFW 2025. (Foto: Syifa Fauziah)
Koleksi fashion ramah lingkungan di JFW 2025. (Foto: Syifa Fauziah)

Koleksi Nevada mengusung konsep “Confident Teen Spirit” merayakan individu yang dengan percaya diri mengekspresikan keunikan mereka, menampilkan aplikasi viscose-rayon melalui warna-warna cerah, menggabungkan elemen varsity, denim, dan grunge.

Sementara itu, koleksi ZES mengusung konsep “Stress-free Commute” dengan gaya kontemporer yang elegan, menggunakan viscose-rayon lembut dan breathable untuk memberikan kenyamanan pada pakaian sehari-hari kaum urban.

“Partisipasi APR dalam dua hari Jakarta Fashion Week ini merupakan langkah nyata untuk mendukung pengembangan fesyen berkelanjutan di Indonesia. Kami percaya kolaborasi antar sektor dapat memperluas dampak positif dan pembelajaran masyarakat terhadap pentingnya material berkelanjutan,” ujar Presiden Direktur APR, Basrie Kamba dalam konferensi pers di PIM 3, baru-baru ini.

Koleksi fashion ramah lingkungan di JFW 2025. (Foto: Syifa Fauziah)
Koleksi fashion ramah lingkungan di JFW 2025. (Foto: Syifa Fauziah)
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/194/2909874/usung-whispers-of-royal-benang-jarum-bawa-kemewahan-dan-keanggunan-di-runway-jfw-2024-DxRv7xexe2.jpg
Usung Whispers of Royal Benang Jarum Bawa Kemewahan dan Keanggunan di Runway JFW 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/194/2909018/jfw-2024-gisella-anastasia-hingga-awkarin-tampil-muse-koleksi-swimwear-kelly-tandiono-pQjXcevIIA.jpg
JFW 2024: Gisella Anastasia hingga Awkarin Tampil Muse Koleksi Swimwear Kelly Tandiono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/194/2907516/hadir-di-jfw-2024-puan-maharani-fashion-indonesia-bisa-semakin-go-internasional-MjNqAhYEwb.jpg
Hadir di JFW 2024, Puan Maharani: Fashion Indonesia Bisa Semakin Go Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/194/2907503/ivan-gunawan-tenteng-tas-hermes-rp1-3-miliar-ke-jfw-2024-ditaruh-di-lantai-UuebSl0nNh.jpg
Ivan Gunawan Tenteng Tas Hermes Rp1,3 Miliar ke JFW 2024, Ditaruh di Lantai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/194/2907182/siap-debut-di-jfw-2024-tobatenun-bawa-keindahan-tenun-sumatera-lewat-koleksi-masarani-9PFz38YXy0.jpg
Siap Debut di JFW 2024, Tobatenun Bawa Keindahan Tenun Sumatera Lewat Koleksi Masarani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/194/2906656/jfw-2024-resmi-dibuka-lewat-parade-desainer-alumni-lomba-perancang-mode-lpm-vKnGmVJtoO.jpg
JFW 2024 Resmi Dibuka Lewat Parade Desainer Alumni Lomba Perancang Mode (LPM)
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement