APR, Duniatex dan Matahari Unjuk Koleksi Fashion Ramah Lingkungan di JFW 2025

AJANG Jakarta Fashion Week (JFW) 2025 kembali digelar pada 21-27 Oktober 2024. Acara ini menampilkan karya dari brand lokal, salah satunya kolaborasi Asia Pacific Rayon (APR), Duniatex dan Matahari.

Mengusung tema “Fashion Evolution”, kolaborasi ini menampilkan 48 koleksi dalam fashion show yang digelar di Pondok Indah Mall (PIM) 3. Koleksinya sangat menarik.

Pada koleksinya ini, Matahari Department Store menggandeng Asia Pacific Rayon (APR) dan Duniatex membuat koleksi ramah lingkungan dari dua brand, Nevada dan ZES. APR menyediakan serat viscose-rayon yang terbarukan dan biodegradable, yang kemudian diolah oleh DuniaTex menjadi kain berkualitas.

Koleksi fashion ramah lingkungan di JFW 2025. (Foto: Syifa Fauziah)

Koleksi Nevada mengusung konsep “Confident Teen Spirit” merayakan individu yang dengan percaya diri mengekspresikan keunikan mereka, menampilkan aplikasi viscose-rayon melalui warna-warna cerah, menggabungkan elemen varsity, denim, dan grunge.

Sementara itu, koleksi ZES mengusung konsep “Stress-free Commute” dengan gaya kontemporer yang elegan, menggunakan viscose-rayon lembut dan breathable untuk memberikan kenyamanan pada pakaian sehari-hari kaum urban.

“Partisipasi APR dalam dua hari Jakarta Fashion Week ini merupakan langkah nyata untuk mendukung pengembangan fesyen berkelanjutan di Indonesia. Kami percaya kolaborasi antar sektor dapat memperluas dampak positif dan pembelajaran masyarakat terhadap pentingnya material berkelanjutan,” ujar Presiden Direktur APR, Basrie Kamba dalam konferensi pers di PIM 3, baru-baru ini.