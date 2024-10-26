4 Potret Elegan Raisa di Runway JFW 2025, Melenggang Cantik dan Berkelas

RAISA ANDRIANA sukses memukau pada penonton Jakarta Fashion Week (JFW) 2025. Tak hanya hadir sebagai tamu undangan, dia juga didapuk menjadi muse untuk memamerkan koleksi dari desainer Pamela Usanto.

Raisa mengunggah momen tersebut di laman Instagram pribadinya. Dia tampil elegan berbalut dress merah.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @raisa6690, Sabtu (26/10/2024).

1. Koleksi mewah



Potret elegan Raisa di runway JFW 2025. (Foto: Instagram)

Di momen ini, Raisa memakai koleksi desainer Pamela Usanto yang terinspirasi dari dari lukisan-bergaya Victoria dan bros antik, yang mengangkat kemewahan dan keindahan perhiasan dari masa lalu. Dress merah tersebut memiliki sentuhan berlapis pada perhiasan, menuangkannya ke dalam desain kontemporer dengan siluet minimalis.

2. Tampil elegan



Potret elegan Raisa di runway JFW 2025. (Foto: Instagram)

Koleksi Pamela ini didedikasikan untuk para wanita yang menghargai kesederhanaan, namun tetap menikmati kehalusan desain yang berkualitas. Kreasi tersebut dibuat untuk menghidupkan tampilan, menghadirkan pesona yang terpancar dari kesederhanaan siluet kami yang elegan.

Koleksi tersebut terdapat perpaduan harmonis antara megahnya sejarah dan minimalis modern, di mana setiap pakaian menceritakan kisah keanggunan yang tak lekang oleh waktu yang ditata ulang untuk masa kini.

