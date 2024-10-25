Potret Cantik Risma Nilawati Mantan Istri Ferry Mulyadi di Pantai, Masih Hot Layaknya ABG

RISMA Nilawati merupakan seorang pesinetron sekaligus mantan istri Ferry Mulyadi yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Tak hanya berwajah cantik dan awet muda, dia kerap memamerkan penampilan seksinya di media sosial.

Seperti pada unggahannya belum lama ini, Risma terlihat sedang menikmati liburan di pantai. Ibu satu ini mengunggah beberapa dengan gayanya hot dan menggoda.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @neng_risma, Kamis (10/10/2024).

Pakai halter dress



Potret cantik Risma saat pose di pantai. Dia tampil seksi memakai halter dress warna putih. Risma menambahkan kacamata hitam pada tampilannya. ia pose dengan satu tangan menyentuh dahi, gayanya hot.

"Gokil, body goals," kata @gege***

Pose hot



Pada foto selanjutnya Risma pose hot dengan kedua tangan menyentuh kepala sambil mendongak. Ekspresi wajah fierce nya bikin gayanya makin hot. Dia juga seakan memamerkan ketiak mulusnya.

"Perfect," tambah @sindi***

Tampil cantik



Menginjak usia 40 tahun, penampilan Risma Nilawati terlihat makin cantik dan memesona. Dia juga terlihat makin awet muda yang membuat banyak pria jatuh hati. Pose menyentuh rambut dengan ekspresi wajah fierce, aura cantiknya terpancar.

"Cantik abis," sambung @unin***