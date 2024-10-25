5 Arti Burung Gagak Masuk Rumah

Burung gagak masuk rumah memiliki berbagai arti. Pahami artinya untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan.

Burung gagak adalah burung yang tersebar hampir di seluruh dunia. Burung ini identik dengan bulu yang didominasi warna hitam. Sebagai burung pengicau, Gagak memiliki suara yang khas.

Burung gagak juga dikenal sebagai burung yang paling cerdas diantara spesies burung lainnya. Mereka memiliki kemampuan komunikasi dan penyelesaian masalah yang baik, serta mampu mengingat wajah manusia.

Namun meski begitu, burung gagak dianggap sebagai burung pembawa pesan. Saat burung ini datang ke rumah hingga bahkan masuk ke dalam rumah, maka ada arti tersembunyi dibalik kedatangannya.

5 Arti Burung Gagak Masuk Rumah (Foto: Telegraph)

Berikut adalah 5 arti burung gagak masuk rumah.

Pesan dari leluhur

Beberapa kelompok percaya jika burung gagak yang masuk rumah menandakan ada roh leluhur yang ingin berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Penyebab masuknya burung itu ke dalam rumah adalah karena ia merupakan perantara untuk roh berkomunikasi. Saat burung ini bersuara keras, beberapa orang percaya jika ada nasihat atau peringatan yang disampaikan.

Jelmaan penyihir

Arti lain apabila ada burung gagak masuk rumah adalah burung tersebut merupakan jelmaan seorang penyihir. Arti ini didasarkan pada kepercayaan Inggris kuno dimana para penyihir di masa lampau kerap berubah wujud menjadi gagak hitam. Selain perwujudannya, gagak hitam juga dipercaya sebagai hewan peliharaan favorit para ahli sihir.

Ada musibah besar

Burung gagak masuk rumah juga memiliki arti akan ada musibah besar yang melanda. Hal ini bahkan dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia. Saat burung gagak datang hingga bahkan masuk ke dalam rumah, maka itu adalah firasat jika akan ada bencana yang akan menghampiri.