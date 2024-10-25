Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Gibran Rakabuming Pakai Seragam Loreng, Disebut Mirip Hyun Bin

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |20:27 WIB
Potret Gibran Rakabuming Pakai Seragam Loreng, Disebut Mirip Hyun Bin
Potret Gibran Rakabuming Pakai Seragam Loreng, Disebut Mirip Hyun Bin (Foto: Instagram Raffi Ahmad)
A
A
A

Penampilan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tak kalah mencuri perhatian di momen pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, hari ini, Jumat (25/10/2024).

Berdasarkan foto yang beredar di media sosial, terlihat seluruh Kabinet Merah Putih bersama Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka kompak menggunakan seragam loreng layaknya prajurit TNI.

Raffi Ahmad baru-baru ini juga turut membagikan sederet potretnya ketika mengikuti pembekalan tersebut bersama anggota Kabinet Merah Putih lainnya. 

Potret Gibran Rakabuming Pakai Seragam Loreng, Disebut Mirip Hyun Bin (Foto: Instagram Raffi Ahmad)
Potret Gibran Rakabuming Pakai Seragam Loreng, Disebut Mirip Hyun Bin (Foto: Instagram Raffi Ahmad)

Salah satunya, potret gagah dirinya bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dibagikan di akun Instagramnya, @raffinagita1717.

Di potret tersebut, Raffi tampak melakukan selfie bersama anak sulung Jokowi itu. Keduanya tampak sama-sama gagah dalam balutan seragam militer bercorak loreng tersebut. 

Raffi tampak melempar ekspresi senyum lebarnya. Sementara Gibran tampak sedikit menyunggingkan senyum tipisnya ke arah kamera. 

Postingan Raffi itu lantas sukses mencuri perhatian dan banjir komentar. Dari sekian banyak potret yang diunggahnya di momen pembekalan tersebut, netizen justru banyak yang dibuat salah fokus dengan penampilan Gibran. 

Pasalnya, banyak yang menyebut penampilan Gibran Rakabuming Raka mirip ‘oppa-oppa’ alias pria Korea Selatan yang sedang menjalani wamil atau wajib militer. 

 

Halaman:
1 2
      
